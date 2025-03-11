Віцепрезидент США каже, що ніколи не розповідав про службу брата, бо не хотів наражати його життя на небезпеку.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував участь свого двоюрідного брата Нейта Венса у війні в Україні. Відповідну заяву він озвучив в ефірі Fox News.

Віцепрезидент, зокрема, сказав, що ніколи публічно не говорив про службу свого двоюрідного брата, оскільки "не хотів наражати його життя на ще більшу небезпеку, ніж воно вже було".

Також Венс відмовився відповідати на критичні зауваження брата щодо нього, а також розповів про "невдалу спробу" спробу Нейта зв’язатися з ним.

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"Що стосується його критики, я не маю жодного бажання сперечатися з ним публічно, але вважаю за необхідне прояснити одне питання: його невдалу спробу зв’язатися зі мною. Я не розумію, чому Нейт вирішив звернутися до мого сенатського офісу, а не до своєї мами, тата чи сестри, з якими я регулярно підтримую зв’язок", - зазначив Венс.

Віцепрезидент США додав, що "завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав" і що він "завжди радий з ним поговорити".

Участь Нейта Венса у війні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, двоюрідний брат Венса Нейт воював за Україну з 2022 року у складі 108 ОМБр "Вовки Да Вінчі". До цього чоловік мав військовий досвід, оскільки 4 роки служив у морській піхоті США. У червні 2022 року він приїхав в Україну і брав участь у боях на Донбасі. Лише в січні 2025-го він повернувся до США.

Коментуючи нападки президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Венса на українського президента Володимира Зеленського 28 лютого у Вашингтоні, Нейт Венс назвав їх "засідкою, просоченою абсолютним лицемірством".

Згодом американський доброволець Нейт Венс в етері CNN розповідав, що був очевидцем кривавої тактики росіян на фронті. "Я особисто був свідком того, як вони (росіяни, - УНІАН) стріляли у власних солдатів. Це було настільки часто, що це важко назвати окремим випадком. Це траплялося настільки часто, що можна вважати це їхньою політикою, якщо солдати відступають", - сказав Нейт Венс.

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