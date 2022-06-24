Судді скасували фундаментальне право на аборт, встановлене в країні майже 50 років тому.

Верховний суд США скасував рішення у справі "Роу проти Уейда" від 1973 року і скасував конституційне право жінок на аборти, видавши історичне рішення, яке, ймовірно, зробить цю процедуру незаконною в більшості штатів.

Так, шестеро з дев'яти суддів прийшли до висновку, що загальнофедеральний закон 1973 р. про легалізацію абортів був прийнятий з порушеннями і його слід скасувати. Отже, аборти виключили зі списку конституційно гарантованих прав, а рішення про дозвіл, обмеження або заборону абортів знову буде прийматися на рівні штатів.

Згідно з дослідженням організації Planned Parenthood, очікується, що доступ до абортів буде закритий для близько 36 мільйонів жінок репродуктивного віку. Рішення, як виглядає, суперечить поглядам більшості громадян США. За даними більшості опитувань, близько 70 відсотків американців виступають за збереження права на аборт.

У постанові суду говориться, що вердикт у справі "Роу проти Уейда" має "вкрай слабке обґрунтування" і "згубні соціальні наслідки". Також наголошується, що "право на аборт позбавлене історичних коренів і не має нічого спільного з традиціями країни".

Президент Байден в п'ятницю назвав рішення Верховного суду про скасування справи Роу проти Уейда" трагічною помилкою" і закликав виборців з'явитися в листопаді, щоб обрати членів Конгресу, які бажають закріпити захист абортів в законі. Виступаючи з Білого дому, Байден сказав: "На мій погляд, це сумний день для країни, але це не означає, що боротьба закінчена".

Байден сказав, що це рішення ставить під загрозу репродуктивне здоров'я, і виділив співпадаючу думку судді Кларенса Томаса, в якому він відкрив суду можливість переглянути рішення про протизаплідні засоби і одностатеві шлюби. Коментарі Байдена прозвучали через кілька годин після того, як суд скасував фундаментальне право на аборт, встановлене майже 50 років тому.

Це питання, очевидно, стане основною темою обговорення під час цьогорічних проміжних виборів і президентських виборів 2024 року, демократи сподіваються використати його, щоб підштовхнути невдоволених рішенням виборців прийти на виборчі дільниці.

Таке рішення може призвести до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах півдня і середнього заходу США і до зростання кількості підпільних абортів, пов’язаних із ними смертей, тяжких наслідків для здоров’я жінок.

1973 року Верховний суд США ухвалив рішення за позовом пацієнтки Норми Маккорві, яка виступала під псевдонімом Джейн Роу, яка наполягала на праві перервати вагітність. У Маккорві вже було двоє дітей, третя вагітність була небажаною, але за законами штату Техас переривання вагітності дозволялося лише у разі прямої загрози життю матері. Тоді суд ухвалив, що жінки у всіх штатах США у першому триместрі вагітності мають право на аборт незалежно від причин.

Нагадаємо, раніше суд у США призупинив дію "образливого" закону про заборону абортів. Так, закон забороняє робити аборт після того, як у ембріона виявлена серцева діяльність, зазвичай це близько шести тижнів.

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