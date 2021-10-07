Закон забороняє робити аборт після того, як в ембріона виявлено серцеву діяльність, зазвичай це близько шести тижнів.

Окружний суддя США Роберт Пітман видав тимчасову судову заборону, що блокує виконання закону про обмеження абортів у штаті Техас.

Про це повідомляє NBC News.

Закон S.B.8 було ухвалено Законодавчими зборами штату, контрольованими Республіканською партією. У вересні Верховний суд вже відмовлявся його блокувати.

"З того моменту, як S.B.8 набув чинності, жінкам незаконно заборонили контролювати свої життя способами, захищеними Конституцією. ... Цей суд не збирається санкціонувати жодного дня такого образливого позбавлення цього важливого права", - зазначив Пітман.

За його словами, Законодавчі збори Техасу "розробили безпрецедентну і прозору законодавчу схему", щоб ввести в дію майже повну заборону на аборти у штаті.

Закон забороняє жінкам робити аборт після виявлення серцевої діяльності плода. У більшості випадків це відбувається приблизно на шостому тижні, коли чимало жінок ще не знають, що вагітні.

Читайте такожБайден скасував запроваджені Трампом обмеження на доступ до абортівПри цьому на відміну від інших штатів, у Техасі жителям самим дозволено забезпечувати дотримання такого закону, подаючи позови проти порушників з можливістю отримати в результаті щонайменше 10 000 доларів за кожного обвинуваченого в разі успішно виграної справи.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що постанова суду була "важливим кроком на шляху до відновлення конституційних прав жінок у штаті Техас".

Влада Техасу вже подала апеляцію.

Закон про заборону абортів в Техасі: що відомо

Республіканці домагалися запровадження жорстких обмежень на переривання вагітності в Техасі ще з 70-х років. Аборти в Техасі було легалізовано в 1973 році, проте у травні 2021-го губернатор Грег Еббот підписав закон, що обмежує права жінок у цьому питанні, також відомий як "Акт про серцебиття". Він забороняє аборт після того, як в ембріона виявлено серцеву діяльність, зазвичай це близько шести тижнів.

Закон не робить винятків для випадків зґвалтування або інцесту.

1 вересня закон набув чинності. Адміністрація Джо Байдена намагається оскаржити його у Верховному суді. Противники закону побоюються, що він залишиться в силі, адже судді-консерватори представляють в інстанції більшість.

2 жовтня на всій території Сполучених Штатів пройшли масові марші на підтримку прав жінок на аборти.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова