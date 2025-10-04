У Грузії почалися масові протести опозиції. Демонстранти пройшли маршем до президентського палацу в Тбілісі.

Сьогодні, 4 жовтня, в Грузії проходять місцеві вибори, на яких мають бути обрані 64 місцевих депутати та 64 мери. Однак у деяких містах кандидатів висунула лише правляча партія "Грузинська мрія", а основні опозиційні партії вирішили бойкотувати вибори.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у Тбілісі на мітинги вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти тримають прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України. Також можна помітити плакати з антиурядовими гаслами та фотографіями політичних в'язнів.

Як можна побачити на відео, що зняли очевидці, ввечері протестувальники почали штурм палацу президента. Коли натовп підійшов до огорожі, у дворі периметру стояли представники охорони. Вони намагалися завадити протестувальникам перелізти через паркан, застосовували сьозогінний газ. Однак згодом людям вдалося подолати паркан.

Відео дня

Також у соцмережах повідомляють, що протестувальники використовують петарди, а силовики - водомети. Влада почала мобілізацію поліцейських. На вулицях помітили посилені патрулі з кийками.

Після 19 години поліцейськи почали розганяти протестувальників водометами.

Більше новин про ситуацію в Грузії

Нагадаємо, що наразі у Грузії перебуває при владі проросійська партія. Парламентом обрано президентом колишнього футболіста, який також неоднарозово декларував проросійські погляди.

Європарламент зупинив просування країни до ЄС, зупинені і переговори про членство в Євросоюзі. Більше того, Європарламент не визнає чинну владу легітимною через численні порушення під час виборів з боку партії "Грузинська мрія". Проти представників грузинської влади введено численні санкції.

Вас також можуть зацікавити новини: