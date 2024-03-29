Крім того, українська сторона порадила Індії взяти до уваги зближення РФ і Китаю.

Тісні зв'язки Індії з Росією засновані на "радянській спадщині" і в такому вигляді не можуть існувати довго.

З таким попередженням виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, закликаючи Нью-Делі підтримати Київ, пише Financial Times. Під час візиту до Індії Кулеба також заявив, що Індії варто напружитися через поглиблення зв'язків Росії з Китаєм, який перебуває в напруженому прикордонному конфлікті з індійською владою.

Український міністр зазначив, що індійсько-російське співробітництво "багато в чому ґрунтується на радянській спадщині, але це не та спадщина, яка буде зберігатися століттями; це спадщина, яка випаровується".

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Крім того Кулеба наголосив, що "китайсько-російські відносини мають бути предметом особливої уваги Індії у світлі її прерогатив національної безпеки".

Як зазначає видання, Україна щосили намагається завоювати симпатії Індії та багатьох інших країн так званого Глобального Півдня. Ці держави здебільшого уникають ставати на чийсь бік у війні, яку вони вважають справою багатих країн, і чию економічну ціну вони заплатили у вигляді порушення торгівлі.

Наразі РФ залишається найбільшим постачальником зброї в Індію. Ця країна також стала головним покупцем російської сирої нафти.

Кулеба акцентував, що Індія багато виграє від розширення торговельних і технологічних зв'язків з Україною. "Після війни Україна, ймовірно, стане найбільшим будівельним майданчиком у світі, і індійські компанії можуть взяти участь у відновленні", - сказав український міністр.

За словами міністра, Україна прагне "відновити торгівлю" з Індією, відновивши експорт сільськогосподарської продукції, такої як соняшникова олія, і сама закуповуючи більше індійських товарів. "Ми зацікавлені в імпорті деяких видів важкого машинобудування, які виробляє Індія", - додав він.

Позиція Індії щодо війни в Україні

Індійська влада зайняла нейтралітет у питанні війни в Україні. Щоправда, коли Путін поширював погрози застосувати ядерну зброю, в Індії закликали його цього не робити.

А 24 лютого цього року стало відомо, що представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал закликав російську владу "достроково звільнити" індійців, які працювали допоміжним персоналом у російській армії.

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