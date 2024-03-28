Розслідування триває і поки що зарано робити висновки, з огляду на складність і непрозорість криптовалютних транзакцій.

США і Велика Британія перевіряють криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.

Як пише Bloomberg, платежі, що стали предметом перевірки, проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням прив'язаної до долара криптовалюти Tether. Перекази було здійснено після того, як щодо Garantex було введено санкції з боку США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у Росії.

Розслідування показує, що Заходу, як і раніше, не вдається рішуче перекрити потік грошей у Росію, незважаючи на створення режиму санкцій, набагато масштабнішого, ніж багато спостерігачів вважали можливим. Росії вдалося уникнути широко передбаченого економічного краху завдяки створенню великої мережі бекдорів і обхідних шляхів, включно з офшорними переказами нафти, обміном технологіями через треті країни і зашифрованими операціями з цифровою валютою.

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Адміністрація Байдена намагалася натиснути на криптовалютні біржі на кшталт Garantex з перших днів війни. За словами співрозмовників, транзакції на суму 20 мільярдів доларів є одним із найбільших порушень санкцій, введених проти Росії з моменту їх введення.

Однак розслідування триває і поки що зарано робити висновки, з огляду на складність і непрозорість криптовалютних транзакцій. За словами співрозмовників, жодних припущень про правопорушення з боку Tether Holdings, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, яка є територією Великої Британії, не було.

Tether - стейблкоїн, який прагне підтримувати курс долара один до одного, - є найбільш торгованою криптовалютою у світі, в обігу перебувають монети на суму понад 100 мільярдів доларів. У відповідь на запитання про розслідування США і Великої Британії компанія Tether Holdings заявила, що заморозила всі активи організацій з адресами, внесеними до санкційного списку США.

Раніше цього місяця компанія Garantex заявила, що прагне запобігти використанню біржі для незаконної діяльності та активно співпрацювала з європейською та американською владою доти, доки не потрапила під санкції. Компанія заявила, що, як і раніше, співпрацює з іншими міжнародними правоохоронними органами і намагається уникати сприяння злочинній діяльності.

Garantex було засновано 2019 року в Естонії, хоча уряд США заявив, що більша частина її операцій наразі базується у вежі "Федерація" в Москві. У лютому 2022 року Естонія позбавила біржу ліцензії на ведення діяльності в балтійській державі внаслідок скоординованих зусиль зі США.

Казначейство США звинуватило Garantex у тому, що вона дозволила своїм системам "зловживати незаконними суб'єктами", зокрема, ігноруючи свої зобов'язання по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, і оголосило про введення власних санкцій проти компанії у квітні 2022 року. США пов'язали транзакції Garantex із незаконною діяльністю на суму понад 100 мільйонів доларів, зокрема й за участю російської хакерської групи Conti, що розробляє програми-здирники.

На сайті Garantex зазначено, що компанія дає змогу знімати кошти через картки ПАТ "Сбербанк России", АТ "Тинькофф Банк" і АТ "Альфа-Банк" - російських банків, які потрапили під санкції США і деяких їхніх союзників. На фотографії, що потрапила в розпорядження Bloomberg, видно, як один із керівників Garantex виступає на нещодавньому заході в Росії, де розповідається про те, як використовувати криптовалюти для доступу до доларів США через мережу посередників.

На знак того, що США продовжують приділяти увагу Garantex, казначейство додало пірингову біржу віртуальних валют Bitpapa до списку організацій, що підпадають під санкції, пославшись на зв'язки з цією компанією.

Хоча Tether допомагає інвесторам здійснювати обмін між токенами і біржами та захищати цифрове багатство від коливань цін, його анонімність, швидкість і стабільність також зробили його популярним серед злочинців. Після придбання на криптобіржах і переказу на анонімні гаманці Tether можна миттєво відправити будь-куди, водночас холдингу Tether не відомі особи відправників і одержувачів.

Tether - найбільш використовувана валюта для інвестиційних шахрайств. Однак Tether Holdings заперечує навмисне сприяння злочинності і заявляє, що співпрацює з правоохоронними органами. Раніше цього місяця компанія заявила, що заморозила 1,4 мільйона доларів Tether, пов'язаних із шахрайською мережею техпідтримки, щоб допомогти Міністерству юстиції США і ФБР.

Обхід санкцій Росією

Минулого року в РФ, в якій серйозні проблеми з авіацією, з-за кордону було ввезено авіазапчастин на суму приблизно 2 млрд дол, причому 1,5 млрд дол з неї припало на габонську компанію Ter Assala Parts. Про це з посиланням на російські митні дані повідомляє The Moscow Times.

На думку видання, компанія є "липовою". Даних про неї немає в базі юридичних осіб африканської країни. Бенефіціар компанії - неназваний громадянин Киргизстану, а за місцем реєстрації фірми в габонській столиці Лібревілі розташований житловий будинок.

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