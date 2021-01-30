Студент надіслав електронного листа своєму професору, але у відповідь отримав некролог.

Франсуа-Марк Ганьон багато років викладав історію мистецтв / фото Reuters Франсуа-Марк Ганьон багато років викладав історію мистецтв / фото Reuters

У Монреальському університеті Конкордія студенти виявили, що слухають лекції професора, який помер у 2019 році.

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Так, студент надіслав електронного листа своєму професору, але у відповідь отримав некролог.

"Вибачте, але я тут знайшов, що професор онлайн-курсу, який я відвідую, помер у 2019 році й технічно він все ще дає лекції та буквально залишається моїм професором на цьому курсі. Я вчуся по лекціях, які записали до його смерті, і це відмінні лекції, але ЩО", - написав він у Twitter.

В університеті підтвердили, що Франсуа-Марк Ганьон, який багато років викладав історію мистецтв, створив лекції в рамках онлайн-каталогу курсів Конкордії. Після його смерті університет продовжив використовувати їх.

Відзначається, що раніше лекції були призначені для спеціального онлайн-класу, а не для курсів, які перейшли в Інтернет внаслідок пандемії.

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Автор: УНІАН