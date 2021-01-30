У Монреальському університеті Конкордія студенти виявили, що слухають лекції професора, який помер у 2019 році.
Читайте такожАмериканський сенатор зібрав майже $2 мільйони на сувенірах зі своєю фотографієюПро це пише Slate.
Так, студент надіслав електронного листа своєму професору, але у відповідь отримав некролог.
"Вибачте, але я тут знайшов, що професор онлайн-курсу, який я відвідую, помер у 2019 році й технічно він все ще дає лекції та буквально залишається моїм професором на цьому курсі. Я вчуся по лекціях, які записали до його смерті, і це відмінні лекції, але ЩО", - написав він у Twitter.
В університеті підтвердили, що Франсуа-Марк Ганьон, який багато років викладав історію мистецтв, створив лекції в рамках онлайн-каталогу курсів Конкордії. Після його смерті університет продовжив використовувати їх.
Відзначається, що раніше лекції були призначені для спеціального онлайн-класу, а не для курсів, які перейшли в Інтернет внаслідок пандемії.
Вам може бути цікаво
- У Запоріжжі учень пережив клінічну смерть прямо під час уроків (відео)
- Чоловік помер у власноруч викопаній могильній ямі на Тернопільщині
- Хантавірус в Україні: епідеміолог зробила важливе попередження про хворобу (відео)
- Помер Нобелівський лауреат з хімії Пауль Крутцен
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram