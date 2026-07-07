Обслуговувати ракети-перехоплювачі PAC-3 техніки зможуть і в Європі, - Lockheed Martin

У Європі створять центр, що допоможе зберігати ракети-перехоплювачі PAC-3 у належному стані до застосування.

Сполучені Штати Америки та європейські союзники створюють спільний центр з техобслуговування ракет-перехоплювачів PAC-3 в Європі. Про це йдеться у повідомленні американської компанії-виробника Lockheed Martin.

Компанія схвально оцінила зобов’язання США, Німеччини, Нідерландів, Польщі та Швеції вивчити можливість створення технічного центру в Європі. Відповідну спільну міжурядову угоду було підписано сьогодні, 7 липня, на форумі оборонної промисловості НАТО в Анкарі.

Вбачається, що комплекс посилить комплексну готовність протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, забезпечивши можливості технічного обслуговування та підтримки в європейському регіоні. Це має допомогти тримати ракети-перехоплювачі PAC-3 у готовності для швидкого розгортання у разі появи загроз.

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Як відзначає президент Lockheed Martin International Джей Пітман, промислова співпраця посилює трансатлантичну оборонно-промислову базу. Також на його думку вона сприяє економічному прогресу та спільній безпеці.

"Сьогодні ми прискорюємо нашу роботу з союзниками НАТО та галузевими партнерами з метою розширення інтегрованого потенціалу протиповітряної та протиракетної оборони, зміцнення регіональних мереж забезпечення та підтримки зростаючого світового попиту на ці можливості", - наголосив Пітман.

Зазначається, що технічний центр з обслуговування ракет PAC-3 підтримуватиме зростаючу спільноту союзників по НАТО. Вони експлуатують перехоплювачі PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) і перехоплювачі PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Наголошується, що компанія Lockheed Martin готова підтримувати розвиток запропонованого об’єкта. Компанія поділитться досвідом з виробництва ракет PAC-3, а також забезпечення, розробки та управління ланцюгами постачання

Ліцензія на виробництво PAC-3 в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна отримає ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет від США. Це питання обговорювалося з президентом США Дональдом Трампом. Команди України та США будуть працювати спільно над цим.

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