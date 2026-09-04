Російський дрон влучив у кабінет керівника СБУ Поклада, - Зеленський

Глава держави доручив керівнику СБУ адекватно і дзеркально відповісти на цей російський удар.

Російський дрон сьогодні влучив у будівлю Служби безпеки України у центрі Києва. Безпілотник вдарив у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з Покладом.

"На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу. Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, він "дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене".

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"Наші військові підтримають цю відповідь", - заявив Зеленський.

Варто зауважити, що ще у червні минулого року тодішній голова СБУ Василь Малюк розповідав журналістам, що у будівлі спецслужби на вулиці Володимирській у Києві особовий склад зі зрозумілих причин давно не дислокується. Натомість є багато запасних командних пунктів.

Тим часом, російські дрони атакували й інші локації в Києві. Зокрема, як повідомляв у своєму Telegram-каналі міський голова столиці Віталій Кличко, екстрені служби працюють в Солом'янському, Голосіївському і Шевченківському районах.

За даними Кличка, у Шевченківському районі, тобто там, де розташована буівля СБУ, внаслідок падіння ворожого БпЛА постраждали семеро осіб. Шістьох поранених медики госпіталізували.

У соціальних мережах повідомляється, що постраждала також популярна кондитерська "Завертайло" біля Золотих воріт.

Росіяни масовано б’ють по Києву

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня унаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі Києва виникло загоряння на території навчального закладу, а у Шевченківському було пошкоджено медичний заклад.

Під час атаки в університеті проходили заняття. Але 160 студентів були в укритті під час тривоги.

Повідомлялося про 10 постраждалих унаслідок атаки на місто, з яких медики госпіталізували до лікарень міста 9-х поранених.

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