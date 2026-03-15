Зеленський: Росія передає Ірану 'Шахеди', які атакують військові бази США

Росія постачає Ірану безпілотники "Шахед" для використання проти США та Ізраїлю, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту CNN Фаріду Закарії.

Так, він підтвердив інформацію про те, що Росія передавала Ірану розвіддані про розміщення американських військ та об'єктів, щоб Тегеран міг їх атакувати. Він також повідомив, що Росія знайшла "виправдання" для таких дій.

"Моя розвідка повідомила мені, що росіяни діляться розвідданими з іранським режимом, допомагають їм... Також моя розвідка повідомила мені, що вони кажуть: "Якщо Європа і США можуть допомагати Україні розвідданими у цій війні, це означає, що Росія може допомагати іранському режиму. Така їхня точка зору на це", – зазначив Зеленський.

Зеленський також заявив, що це "на 100% правда", що Іран використовував безпілотники "Шахед" російського виробництва для атак на американські бази.

"Вони використовують іранські ліцензії, за якими вони побудували та виготовили велику кількість дронів. Вони передали їх. У мене є 100% факти, що іранський режим застосовував їх проти американських баз і проти близькосхідних сусідів Ірану", – сказав президент.

Він додав, що з Україною поділилися розвідданими, які підтверджують, що деякі деталі в іранських дронах є російськими.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не потрібна допомога" України у питанні протидії іранським безпілотникам на Близькому Сході.

"Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський", – сказав він.

Він також пообіцяв, що санкції, введені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, "будуть відновлені, як тільки криза мине".

