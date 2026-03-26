Іран запропонував мені стати новим верховним лідером, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував йому стати новим верховним лідером. Також він знову розкритикував союзників по НАТО за недостатню підтримку США у війні проти Ірану.

"Країни НАТО не зробили абсолютно нічого, щоб допомогти нам з божевільною державою - Іраном... США ніколи не забудуть про цей дуже важливий момент", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Президент США під час виступу на щорічній благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу (NRCC) у Вашингтоні заявив, що Іран запропонував йому стати верховним лідером.

"Вони кажуть: "Ми хочемо зробити тебе наступним лідером!" А я відповідаю: "Ні, дякую, не хочу!" Насправді вони ведуть переговори і дуже сильно хочуть угоди", - сказав Трамп.

Також президент США додав, що очікував гірших наслідків військової операції проти Ірану.

"Ми опинилися в безвихідному становищі. Однак я очікував гіршого сценарію. Я припускав, що ціни на нафту зростуть ще більше. Я також думав, що фондові індекси впадуть нижче. Але ці зміни мене не турбували", - підкреслив Трамп.

Іран з презирством відкинув мирний план Трампа

Раніше вище військове керівництво Ірану зневажливо відкинуло заяви президента США Дональда Трампа про те, що Ісламська республіка нібито готова до мирної угоди. Військове керівництво Ірану вважає, що Штати називають свою поразку угодою.

Як зазначає Financial Times, ця заява свідчить про глибоку недовіру Ірану до пропозицій президента США, а також про переконання ісламського режиму в тому, що він має перевагу, незважаючи на руйнування, спричинені ударами США та Ізраїлю.

