В США розглядають нові плани можливих військових дій проти Ірану, - Axios

Видання припускає, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп в четвер, 30 квітня, має отримати від командувача CENTCOM адмірала Бреда Купера доповідь щодо нових планів можливих військових дій в Ірані, повідомляє Axios, посилаючись на два обізнані джерела.

Видання зазначає, що ця доповідь свідчить про те, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення масштабних бойових операцій, щоб або спробувати вийти з глухого кута в переговорах, або завдати остаточного удару перед завершенням війни.

Три джерела, обізнані з ситуацією, розповіли, що CENTCOM підготував план "короткої та потужної" хвилі ударів по Ірану – ймовірно, включаючи об’єкти інфраструктури – з надією розблокувати переговори.

"Є надія, що Іран тоді повернеться за стіл переговорів, продемонструвавши більшу гнучкість у ядерному питанні", - йдеться в статті.

Інший план, який, як очікується, буде представлений Трампу, зосереджений на захопленні частини Ормузької протоки з метою її відкриття для торгового судноплавства.

За словами одного з джерел, така операція може передбачати залучення сухопутних військ.

Видання поділилося, що ще один план, який обговорювався раніше - це операція сил спеціального призначення з метою забезпечення безпеки іранських запасів високозбагаченого урану.

В середу, 29 квітня, президент США заявив виданню, що вважає морську блокаду Ірану "дещо ефективнішою, ніж бомбардування".

Два джерела повідомили Axios, що Трамп наразі розглядає блокаду як головний засіб тиску, але він вивчає можливість військових дій, якщо Іран і надалі не піде на поступки.

Видання зазначає, що американські військові стратеги також розглядають ймовірність того, що Іран вживе військових заходів проти американських військ у регіоні у відповідь на блокаду.

Війна в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа, російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови пропонував варіанти вирішення питання зі збагаченим ураном Ірану. Ця тема є ключовою в потенційній угоді між Вашингтоном та Тегераном. Однак, очільник Білого дому закликав його насамперед працювати над припиненням війни проти України, а не над ініціативами щодо Ірану. За словами Трампа, він сказав Путіну: "Перш ніж ви мені допоможете, я хочу припинити вашу війну". Президент США наголосив, що будь-яка угода з Тегераном можлива лише за умови повної відмови від ядерної зброї та передачі запасів збагаченого урану.

Також ми писали, що головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст заявив, що США вже витратили близько 25 мільярдів доларів на військові дії проти Ірану. Герст зазначив, що основна частина витрат припала на боєприпаси. Окрім цього, кошти пішли на експлуатацію техніки, обслуговування військ і заміну озброєння, використаного в ході операції на Близькому Сході. Примітно, що це перша офіційна оцінка вартості конфлікту, який розпочався наприкінці лютого. При цьому, в Пентагоні наголосили, що остаточні витрати можуть бути значно вищими.

