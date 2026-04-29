США вже витратили близько 25 мільярдів доларів на військові дії проти Ірану. Про це повідомив головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст під час слухань у Палаті представників.
Герст разом із міністром оборони США Пітом Хегсетом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном виступили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.
За його словами, основна частина витрат припала на боєприпаси. Також кошти спрямовувалися на експлуатацію техніки, обслуговування військ і заміну озброєння, використаного в ході операції на Близькому Сході.
Ця сума стала першою офіційною оцінкою вартості конфлікту, який розпочався наприкінці лютого. У Пентагоні зазначають, що остаточні витрати можуть бути значно вищими – після повної оцінки відомство планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування.
Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який веде власний підрахунок витрат США на військові дії в Ірані, вважає, що війна вже обійшлася США у понад 65 млрд доларів. У цю суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.
Фінансові наслідки війни в Ірані
Раніше колишній чиновник Пентагону Хайдер Алі Хуссейн Маллік закликав керівництво Міноборони США розкрити реальну вартість війни на Близькому Сході. Також він вимагає показати, як дії США в Ірані позначаться на американській економіці. Він упевнений, що навіть у разі швидкого припинення бойових дій, США продовжать вкладати ресурси у військову інфраструктуру на Близькому Сході – зміцнення своїх військових баз, зведення укриттів, паливне забезпечення, а також утилізацію боєприпасів.
Зазначимо, що війна в Ірані призвела до найвищого за останні роки зростання цін на фісташки, порушивши постачання в той момент, коли зростаючий інтерес споживачів до продуктів на основі цього горіха викликав різке зростання попиту. Ця ситуація в подальшому спричинить значне зростання вартості виробництва кондитерських виробів у всьому світі.