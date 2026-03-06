'Виглядає жалюгідно': Трамп перевернув ситуацію для Путіна у світі з ніг на голову, - NYT

Конфлікт в Ірані показав межі партнерських відносин Росії.

Російський лідер Володимир Путін став одним із перших, хто отримав вигоду від американо-ізраїльської атаки на Іран. Однак разом із тим політика президента США Дональда Трампа стримує глобальний вплив Росії і руйнує стратегії Москви щодо зарубіжних партнерств, пише The New York Times.

Трамп знищує проросійських лідерів із запаморочливою швидкістю

За останні два місяці відбулося вбивство верховного лідера Ірану, аятолли Алі Хаменеї, американо-ізраїльськими силами; захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро; і економічна блокада США, спрямована на повалення президента Куби Мігеля Діас-Канеля. У всіх випадках Росія надавала союзникам дуже незначну допомогу.

Американський президент, який переслідує глав іноземних держав в їхніх будинках і офісах, без будь-якого контролю з боку Конгресу, також перевернув ситуацію з ніг на голову для Путіна, який зробив свою схильність до ризику, готовність застосовувати силу і непередбачуваність центральними елементами своєї примусової влади в світі, зазначає NYT.

Відео дня

"Тепер він більше не найгірший хлопець у місті. Він більше не здатний вселяти страх так, як сподівався. Цей лейтмотив перейшов до Трампа. І тому Путін виглядає, в деякому сенсі, трохи жалюгідно", – сказав Бобо Ло, аналітик по Росії і колишній австралійський дипломат у Москві.

"Це показує межі розуміння того, що означає бути партнером Росії", – сказала експерт з Росії Анджела Стент. Вона зазначила, що випадок з Іраном особливо показовий, враховуючи ключову роль Тегерана в наданні допомоги Москві в Україні.

При цьому реальність така, що Росія, і без того пов'язана війною з Україною, мало що могла зробити для захисту Ірану, крім як оголосити війну Сполученим Штатам або Ізраїлю, заявив Олександр Габуєв, директор дослідницького інституту Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні.

"З огляду на виявлене проникнення розвідки в Іран, Росія, навіть у тандемі з Китаєм, мало що могла зробити, щоб виправити ситуацію", – сказав Габуєв.

І позитивні, і негативні наслідки

Водночас Трамп чітко дав зрозуміти, що він не обов'язково має намір усунути з посад проросійські влади країн, де проводив інтервенції. Це залишає відкритою можливість для Путіна підтримувати з ними зв'язки.

Трамп затвердив американську міць у країнах, які Путін вважає "своєю територією", зокрема шляхом прийому лідерів Центральної Азії та укладення мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією. Але в інших випадках дії Трампа принесли Кремлю вигоду, що перевершила всі його очікування.

"Публічне протистояння Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого року викликало захват у Москви. Те ж саме можна сказати і про ліквідацію Трампом Агентства міжнародного розвитку США (USAID), яке Кремль довгий час розглядав як американський інструмент іноземного втручання. Погрози Трампа цього року відібрати Гренландію у Данії загрожували розколоти НАТО зсередини, просуваючи давню мету Путіна – руйнування західного військового альянсу", – пише NYT.

Росія і війна в Ірані

Раніше ЗМІ писали, що хоча Росія розчарована атаками США та Ізраїлю на Іран, але безсила допомогти своєму союзнику. У Кремлі побоюються, що надання військової допомоги негативно вплине на її можливості на українському фронті.

При цьому попит на ракети ППО з боку країн Перської затоки, які стикаються з атаками Ірану, означає, що для України може бути менше ресурсів, продаж американської зброї для використання Києвом може сповільнитися, якщо війна на Близькому Сході затягнеться.

Вас також можуть зацікавити новини: