Путін раптово зник на тлі конфлікту в Ірані, Кремль публікує старі кадри, - ЗМІ

Розслідувачі стверджують, що відео зустрічей Путіна 2–3 березня могли бути записані раніше. На це вказує стан кімнатної рослини у кремлівському кабінеті.

Кремль публікує старі фото з кабінету правителя Володимира Путіна, поки союзник Росії на Близькому Сході - Іран - опинився під атакою США та Ізраїлю. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Система".

За даними журналістів, Путін зник з публічного простору на тлі атаки на Іран. На це вказує деталь інтер’єру кремлівського кабінету – кімнатна рослина аглаонема, яку видно на офіційних кадрах.

Кремль повідомляв, що 2–3 березня Путін проводив зустрічі з російськими чиновниками, зокрема з губернатором Амурської області та керівником федерального казначейства. Державні телеканали також повідомляли, що ці події відбулися "сьогодні".

Відео дня

Однак журналісти встановили, що відео могли бути записані значно раніше. Головним доказом стала рослина аглаонема, розташована позаду робочого столу правителя.

За спостереженнями розслідувачів, восени та на початку лютого рослина стала густішою, а частина її листя пожовкла. Водночас на кадрах, які Кремль видавав за нові після 9 лютого, рослина виглядає так, ніби її стан повернувся до попереднього – листя знову зелене.

Після того як "Система" опублікувала попередній звіт про те, що Путін не з’являвся на камеру протягом 11 днів, у Кремлі змінили рослини в кабінеті.

На відео зустрічі від 25 лютого з диригентом Валерієм Гергієвим, яке оприлюднила адміністрація президента, вже видно інші рослини.

Втім, на кадрах нібито від 2–3 березня стара аглаонема знову з’явилася у кадрі, що, за словами журналістів, може свідчити про використання старих записів.

За офіційними повідомленнями Кремля, 2 березня Путін проводив телефонні розмови з кількома лідерами Близького Сходу, зокрема з кронпринцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом, а 3 березня – з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Публікація відео із внутрішніми нарадами могла бути спробою показати російській аудиторії, що глава Кремля зосереджений на внутрішніх питаннях і ситуація навколо Ірану не є для Москви критичною.

Що передувало

За даними ЗМІ, подібна практика у Кремлі використовується регулярно. Раніше розслідувачі вже фіксували випадки, коли старі відео зустрічей Путіна видавалися за нові.

Також повідомлялося, що російський президент користується кількома майже однаковими кабінетами у різних резиденціях, що іноді ускладнює визначення місця і часу запису.

Вас також можуть зацікавити новини: