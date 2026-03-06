Мін’юст США оприлюднив файли Епштейна зі звинуваченнями проти Трампа

У документах ФБР містяться інтерв’ю жінки, яка заявила про напад у 1980-х, однак у Мін’юсті наголосили, що твердження не підтверджені доказами.

Міністерство юстиції США опублікувало документи Федерального бюро розслідувань, які раніше були відсутні у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Вони включають протоколи трьох інтерв’ю з жінкою з Південної Кароліни, яка заявляє про сексуальне насильство з боку Епштейна та звинувачує у нападі нинішнього президента США Дональда Трампа, пише Sky News.

Інциденти нібито сталися на острові Гілтон-Хед у 1984 році, коли постраждалій було 13 років. Раніше у відкритому доступі був лише підсумок одного з інтерв’ю, який не містив жодних звинувачень проти Трампа.

Міністерство юстиції зазначає, що файли містять неперевірені та потенційно фальшиві твердження, включно із сенсаційними звинуваченнями проти Трампа, які надходили до ФБР перед виборами 2020 року.

Опублікування стало можливим завдяки Закону про прозорість файлів Епштейна, підписаному Трампом наприкінці минулого року, який забороняє приховувати матеріали на підставі політичної чутливості чи репутаційних ризиків, при цьому обмежуючи розкриття інформації про жертв та активні розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у нових файлах Епштейна містяться листи, ймовірно, складені фінансистом, з твердженнями, що Гейтс нібито заразився венеричною хворобою від "російських дівчат" та намагався приховати інфекцію від дружини. Представники Гейтса назвали ці заяви абсолютно абсурдними та повністю неправдивими.

За даними інсайдерів, Гейтс, вибачився перед співробітниками свого фонду через зв’язок із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном.

