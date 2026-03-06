США не здатні зупинити атаки іранських 'Шахедів', - аналітик Forbes

Дешеві, численні та точні "Шахеди" стали головною загрозою для США.

Безпілотники типу "Шахед" вже стали серйозною загрозою для США з боку Ірану, завдаючи ударів по американських військових базах, посольствах і нафтогазових об'єктах. При цьому впоратися з атаками цих дешевих, численних і точних безпілотників для США поки що складно, пише аналітик Forbes, Девід Гемблінг.

Виснаження ресурсів.

"Шахеди" мають велику дальність з досить точним наведенням, щоб вразити конкретну будівлю. І хоча їх легко збити, головна проблема полягає у виснаженні ресурсів і чисельності.

Багатомільйонні ракети, такі як "Патріот" і "Стандарт" ВМС США, ефективні, але їх мало. Більшість безпілотників будуть зупинені, але деякі прорвуться. Поки запуски тривають, вони будуть завдавати шкоди.

Децентралізоване виробництво

"На відміну від балістичних ракет, для складання і запуску яких потрібна велика інфраструктура, ці безпілотники можна зібрати в гаражі і запустити з кузова пікапа. Іран, можливо, зможе продовжувати виробництво і запуск нових "Шахедів" практично нескінченно", - зазначає аналітик.

Зазвичай в "Шахеді" використовується іранський двигун Mado MD-550, створений шляхом зворотного проектування німецького Limbach L550E. Однак підійде будь-який двигун аналогічної потужності.

Бойові частини також не становлять проблеми. В Україні були виявлені російські "Шахеди" з найрізноманітнішими боєголовками, деякі з яких були взяті з інших боєприпасів або адаптовані під них. По суті, підійде все, що поміститься в цей простір і не буде занадто важким.

Єдина справжня проблема для саморобного виробництва – це електроніка. Неможливо створити складну, стійку до перешкод супутникову навігаційну систему в домашніх умовах. Як не парадоксально, але саме ці компоненти Іран і Росія завжди закуповували в інших місцях, контрабандою або через третіх осіб. В одного з дронів типу "Шахед", збитих на Кіпрі, була виявлена супутникова навігаційна система з антенними модулями від ірландської компанії Taoglas – конструкція, яка також зустрічається в Україні.

Як вважає аналітик, Іран очевидно накопичив великі запаси необхідної електроніки, і додаткові поставки можуть здійснюватися контрабандою. В Ірані немає виробничих потужностей цих компонентів, які можна було б бомбити.

Децентралізований запуск

Зупинка балістичних ракет часто зводиться до відстеження характерних транспортних пускових установок (ТПУ), які їх запускають. Так, армія оборони Ізраїлю стверджує, що вже знищила майже 400 іранських пускових установок.

Однак для запуску безпілотників "Шахед" не потрібні спеціальні пускові пристрої; зазвичай вони запускаються в повітря за допомогою одноразового ракетного прискорювача і можуть перевозитися в контейнерах, що нагадують транспортні контейнери, оснащені декількома пусковими установками. Також їх можна запускати з кузова пікапа, який розганяється до швидкості зльоту безпілотника перед його скиданням – підхід, який використовується в Росії.

Зброя для перемоги у війні на виснаження

Іранський режим, ймовірно, розраховує на виживання як на найкращий шлях до перемоги, сподіваючись пережити своїх супротивників. Постійні атаки безпілотників будуть завдавати постійної шкоди США та їх союзникам. Постійний потік безпілотників "Шахед" та інших дронів вичерпає і без того обмежені запаси зенітних ракет, якими володіють США. Що станеться після цього, залишається відкритим питанням.

Україна перейшла до використання численних недорогих безпілотників-перехоплювачів для знищення хвиль російських безпілотників "Шахед". Однак на даний час у США немає таких можливостей.

Аналітики вже багато років вказують на загрозу, що виходить від далекобійних і недорогих ударних безпілотників, і США, нарешті, доведеться зайнятися цим питанням. Але в даний час, схоже, Іран тримає козирі в руках щодо війни з використанням безпілотників, зазначає Гемблінг.

США просять у України підтримку

3 березня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися досвідом захисту неба з країнами Близького Сходу, але тільки за умови, що ці країни сприятимуть припиненню російської війни в Україні.

За даними Reuters, українські військові та фахівці можуть розпочати роботу вже найближчими днями. Очікується, що вони допомагатимуть захищати американські бази та військових у кількох країнах регіону.

