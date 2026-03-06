Україна відправить військових захищати бази США: в Reuters розкрили терміни

За даними джерел, українські військові можуть розпочати допомогу США у протидії іранським дронам на Близькому Сході вже найближчими днями

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надасть допомогу США у протидії іранським ударним безпілотникам на Близькому Сході після офіційного запиту Вашингтона, передає Reuters.

За словами президента, українська сторона вже отримала звернення від США щодо підтримки у захисті від іранських дронів типу Shahed.

"Ми отримали запит від Сполучених Штатів щодо конкретної підтримки у захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу. Я дав доручення забезпечити необхідні засоби та присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку", – написав Зеленський у соцмережі X.

Коли розпочнеться допомога

За інформацією джерела агентства, знайомого з ситуацією, українські військові та фахівці можуть почати роботу вже найближчими днями. Очікується, що вони допомагатимуть захищати американські бази та військових у кількох країнах регіону.

Джерело також повідомило, що президент України вже доручив військовим підготуватися до виконання цієї місії.

"За словами джерела, українці розпочнуть роботу "в найближчі кілька днів", - передає агентство.

Під час війни з Росією українські військові розробили ефективні методи протидії дронам Shahed, які Москва активно використовує проти українських міст.

Президент США Дональд Трамп у коментарі агентству Reuters заявив, що Вашингтон готовий прийняти допомогу від будь-якої країни для захисту від іранських безпілотників.

Україна також заявляла про готовність обмінювати власні безпілотники-перехоплювачі на ракети для систем Patriot від союзників на Близькому Сході.

Близький Схід через український досвід

3 березня президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова ділитися досвідом захисту неба з країнами Близького Сходу, але лише за умови, якщо ці країни сприятимуть припиненню російської війни в Україні.

