Орбан їздив у антитерористичний центр, який викрав українських інкасаторів

Інкасаторські авто з валютою їхали транзитом з Австрії до України, але були захоплені угорським антитерористичним підрозділом.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у день захоплення українських інкасаторських автомобілів із грошима, що транзитом рухалися через країну, відвідав Антитерористичний центр Угорщини. Саме підрозділ цього центру пізніше провів спецоперацію із затримання транспорту.

Візит Орбана до Антитерористичного центру (TEK) відбувся у четвер вранці. Про нього свідчать оприлюднені урядом фотографії та повідомлення угорських джерел журналістів.

Офіційно поїздку пояснили загостренням ситуації на Близькому Сході та можливими загрозами тероризму. За словами прем’єра, через це Угорщина повинна посилити контроль за пасажирським трафіком, що прибуває до країни з-за кордону.

Втім, інші теми переговорів не розкривалися.

Затримання українских інкасаторів

Увечері того ж дня силовики Антитерористичного центру захопили інкасаторські автомобілі, які законно перевозили значну суму валюти з Австрії до України транзитом через територію Угорщини. Залучення TEK до операції підтвердили кілька джерел журналістів.

Про інцидент також повідомив угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані, який припустив, що затриманих українців можуть використати у подальшій спецоперації. Попри резонансність події, офіційних заяв від угорської влади щодо захоплення інкасаторських автомобілів наразі не було.

Зранку стало відомо, що Угорщина сховала викрадені автомобілі на території Антитерористичного центру, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ країни.

