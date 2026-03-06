Ціни на нафту неоднозначно реагують на політику Трампа

Ціни на "чорне золото" можуть продемонструвати найбільше тижневе зростання з 2022 року.

Ціни на нафту в п'ятницю, 6 березня, почали падати вперше за останні шість днів. Цьому сприяло те, що уряд США розглядає можливість втручання на ф'ючерсному ринку, щоб стримати зростання цін, і видав дозволи на закупівлю російської нафти для пом’якшення обмежень, спричинених війною на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Станом на 6:40 за київським часом ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 95 центів, або на 1,1% - до 84,46 долара за барель. West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,08 долара, або на 1,3% - до 79,93 долара.

Щоправда, динаміка нестабільна. За інформацією investing, вже о 10:40 за київським часом нафта знову пішла у зростання: Brent додала 20 центів, а WTI - 40.

За результатами тижня обидві марки продемонстрували найбільше зростання з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Brent подорожчала на 16,4%, тоді як WTI зросла на 19,2%.

Війна в Ірані та ціни на енергоносії

Стрімке зростання цін відбулося після початку війни між США та Ізраїлем, з одного боку, та Іраном – з іншого. Це зупинило рух танкерів через Ормузьку протоку, якою зазвичай транспортується приблизно п’ята частина світових щоденних поставок нафти.

"З кожним днем зупинка діяльності в Ормузькій протоці матиме два основні наслідки для нафтового ринку: неможливість накопичувати близько 20 мільйонів барелів нафти на добу та відсутність її постачання на світові ринки, що може підштовхнути глобальні ціни на енергоносії до зростання", – говорить старший ринковий аналітик компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева.

На тлі можливого подальшого зростання Міністерство фінансів США, як очікується, оголосить про заходи для стримування подорожчання енергоносіїв. Серед них можливі дії на ринку нафтових ф’ючерсів.

Також Міністерство фінансів США, аби послабити обмеження пропозиції, надало компаніям дозволи почати закупівлі російської нафти, що перебуває під санкціями та зберігається на танкерах. Перші дозволи отримали індійські нафтопереробні компанії, які вже відреагували закупівлею мільйонів барелів російської сировини.

За даними компанії Kpler, близько 30 млн барелів російської нафти доступні та завантажені на судна в Індійському океані, регіоні Аравійського моря та Сінгапурської протоки, включно з обсягами у плавучих сховищах.

Фахівці зазначають, що нещодавнє зростання цін залишається відносно помірним порівняно з іншими ціновими стрибками, зокрема у 2022 році, коли РФ напала на Україну і ціни перевищили 100 доларів за барель.

"Важливо розглядати цей рух у ширшому контексті: попри майже 20% стрибок цін на нафту цього місяця, її вартість зараз лише на 3,40 долара вища за середній показник за останні чотири роки", – зазначив аналітик IG Тоні Сікомор.

Ціни на нафту – прогнози фахівців

Експерти вважають, що ціни на нафту залишатимуться на відносно високому рівні в найближчі місяці. Аналітики ANZ нещодавно підвищили середні прогнози: ціна нафти Brent очікується на рівні 90 доларів за барель, а вартість скрапленого природного газу (СПГ) – 17 доларів за мільйон британських теплових одиниць у першому кварталі 2026 року.

У свою чергу, аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз середньої ціни Brent на другий квартал 2026 року на 10 доларів – до 76 доларів за барель, а для американської нафти West Texas Intermediate (WTI) – на 9 доларів - до 71 долара за барель.

Зростання цін на нафту може призвести до ще більшого подорожчання пального в Україні. На думку фахівців, ціни на бензин та дизель на українських АЗС можуть піднятися до 100–150 гривень за літр, залежно від тривалості блокади Ормузької протоки.

