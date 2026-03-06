Відносини Росії та США погіршуються: ISW оцінив заяви Кремля про війну в Ірані

Росія може використовувати критику США як партнера по переговорах, щоб виправдати себе від майбутнього провалу переговорів щодо війни в Україні.

Кремлівські чиновники все активніше критикують Сполучені Штати за військові операції проти Ірану, і це може свідчити про те, що відносини Росії і США погіршуються. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні заяви Кремля про війну на Близькому Сході.

Перш за все, зазначають аналітики, Росія намагається створити умови для звинувачення США в будь-яких майбутніх невдачах у мирних переговорах щодо України.

Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пов'язав військову операцію в Ірані з війною Росії в Україні, заявивши, що Сполучені Штати та Ізраїль мають намір втягнути країни Перської затоки в конфлікт, подібно до того, як Захід нібито втягнув Україну в конфлікт з Росією. Лавров також заявив, що "дух" американо-російського саміту в Алясці в серпні 2025 року згасає.

Інші російські чиновники також активно використовують військові операції США проти Ірану для різкої критики Сполучених Штатів і риторичного протиставлення Росії і США, а також для дискредитації очолюваних США переговорів щодо України. Зокрема, перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Чепа заявив, що операції в Ірані навряд чи повністю зірвуть переговори щодо України, але попередив, що Росія може засумніватися у своїй вірі в те, що Сполучені Штати можуть виступати в якості "неупередженого і чесного" посередника.

Як відзначають аналітики, Кремль довгий час намагався затягувати і гальмувати мирні переговори щодо України, але йому доводилося балансувати між цією метою і уникненням санкцій США або інших заходів, які могли б змусити Росію вести змістовні переговори. Кремлю також доводилося балансувати між двосторонніми відносинами зі Сполученими Штатами і відносинами зі своїми союзниками і партнерами, включаючи тих, хто є противниками США, таких як Іран.

"Однак ескалація риторики Кремля проти Сполучених Штатів після початку американо-ізраїльських операцій проти Ірану 28 лютого вказує на те, що Кремль, можливо, все більше відчуває труднощі із збереженням відносин зі Сполученими Штатами і збереженням відносин зі своїми партнерами. Росія також може використовувати цю пряму критику Сполучених Штатів як партнера по переговорах, щоб виправдати себе від майбутнього провалу переговорів щодо війни в Україні", - відзначають в ISW.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо України тривають, однак знову висловив роздратування президентом України Володимиром Зеленським, заявивши, що "Зеленському потрібно зібратися і укласти угоду".

При цьому він підкреслив, що вважає президента Росії Володимира Путіна "готовим вести переговори про завершення війни".

