'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 6 березня, подешевшав на 20 копійок і становить 43,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 20 копійок і становить 51,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,35 гривні, а євро - за курсом 50,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на рівні 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився до 51,28 гривні.

Національний банк України встановив на 6 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 березня – 43,72 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,90 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 12 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

