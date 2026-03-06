Консулів досі не допустили до українців в Будапешті, яких взяли у заручники, - Сибіга

Угорська сторона досі не надала пояснення щодо взяття українських громадян у заручники.

Україна вимагає від влади Угорщини негайно звільнити українських громадян, взятих в заручники. Українські консули досі не отримали можливість відвідати наших співвітчизників. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у мережі X.

"Українські консули досі не отримали доступ на відвідування семи українських громадян, взятих у заручники в Будапешті", - зазначив Сибіга.

Як відзначив міністр, угорська сторона не надала жодного пояснення.

Відео дня

"Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення і готуємо наступні дії, в тому числі на рівні ЄС", - додав Сибіга.

Своєю чергою, Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що звернувся до угорського омбудсмана щодо того, що Угорщина взяла в заручники 7-х громадян України.

"Мені стало відомо, що в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі державного "Ощадбанку" України, які перевозили значні суми готівки та банківське золото з Австрії до України", - зауважив він.

Омбудсман додав, що перевезення здійснювалося відповідно до міжнародної угоди між банками та згідно з чинними європейськими митними процедурами. Водночас місцеперебування семи співробітників інкасації наразі залишається невідомим.

"У зв’язку з цим я терміново звернувся до Імре Юхажа, Уповноваженого з основних прав Угорщини. У своєму листі попросив невідкладно надати відповіді на ключові питання: на підставі чого були затримані громадяни України; де саме вони перебувають і в яких умовах їх утримують?" - повідомив Лубінець.

Крім того, він виступив з ініціативою провести термінову онлайн-зустріч, щоб з’ясувати всі обставини ситуації та забезпечити дотримання прав наших громадян.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Можливості звʼязатися з викраденими українцями немає. Ці семеро українців є співробітниками державного банку "Ощадбанк", які керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

Згодом стало відомо, що Угорщина сховала викрадених українців на території Антитерористичного центру. В НБУ наголосили, що місцеперебування сімох співробітників "Ощадбанку", які супроводжували машини, досі невідоме, а мобільний зв'язок відсутній.

Вас також можуть зацікавити новини: