Орбан пішов ва-банк і погрожує зупинити транзит усіх важливих для України поставок

Віктор Орбан заявив, що Угорщина ніколи не підтримає жодної фінансової допомоги Україні.

Угорщина зупинить транзит важливих товарів для України, якщо роботу нафтопроводу "Дружба" не буде відновлено. Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан в інтерв’ю радіо Kossuth.

Цей випад пролунав на тлі новини про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів "Ощадбанку" разом з цінностями, що прямував з Австрії до України, та викрадення спіробітників фінустанови.

"Ми зупинимо і ті речі, які проходять через Угорщину та важливі для України. Ми зупинили постачання бензину до України, дизель також не постачаємо. Електроенергію поки що постачаємо, але й ті важливі для України товари, що проходять транзитом через Угорщину, ми також зупинимо", - заявив Орбан.

Він також заявив, що Будапешт ніколи не підтримає жодної фінансової допомоги Києву, "доки Україна не виконає своїх зобов’язань".

"Україна швидше залишиться без грошей, ніж Угорщина – без нафти", - сказав угорський прем’єр.

Орбан назвав "державним бандитизмом" те, що Україна не відновлює роботу нафтопроводу "Дружба". Він також заявив, що Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв, не надаватиме гроші на війну для Києва та не дозволить Україні вступити до Європейського Союзу.

Угорщина викрала інкасаторів "Ощадбанку"

У ніч на 6 березня "Ощадбанк" заявив, що в Угорщині було безпідставно затримано два інкасаторські автомобілі, що здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банк Австрія та "Ощадбанк Україна". У автомобілях знаходилось 40 млн дол., 35 млн євро, 9 кг золота. Машини супроводжувалися сімома співробітниками бригади інкасації.

Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, влада Угорщини фактично взяла в заручники сімох громадян України. Зранку стало відомо, що Угорщина сховала викрадені автомобілі на території Антитерористичного центру, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ країни.

До того Орбан пригрозив Україні силою "заламати українську нафтову блокаду", маючи на увазі відновлення транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Нафтопровід "Дружба" – останні новини

27 січня Росія атакувала дроном один з найбільших резервуарів нафти трубопроводу "Дружба". За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, в момент удару там було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

При цьому Угорщина та Словаччина не визнають провини Росії та продовжують звинувачувати у відсутності постачань російської нафти саме Україну. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що супутникові знімки нібито підтверджують відсутність пошкоджень нафтопроводу "Дружба". Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оприлюднив фото наслідків російського удару по нафтопроводу та порадив Угорщині "відкрити очі" у зв’язку з цілеспрямованим російським ударом по "Дружбі".

Через це Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту на 90 млрд євро від ЄС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу "Дружба" приблизно за місяць–півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури. При цьому він зазначив, що відновлення нафтопроводу "Дружба" - умова виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро від ЄС.

