У київському метро на станціях з’явилися мокрі плями: що кажуть у КМДА

У "Київському метрополітені" на деяких станціях з'явилися мокрі плями. З чим це пов'зано та чи варто хвилюватися пасажирам - розповіли у Київській міській державній адміністрації.

Так, у КМДА зазначили, що у період танення снігу, сильних дощів або різких змін температури пасажири можуть помічати на станціях метро мокрі плями чи локальні протікання.

"У "Київському метрополітені" пояснюють: більшість станцій є підземними і взаємодіють із навколишнім середовищем, зокрема, з ґрунтовими водами. Під час опадів або танення снігу їх рівень підвищується, тому в окремих місцях може з’являтися волога", - йдеться у повідомленні.

У КМДА запевняють, що усі такі осередки перебувають під постійним контролем фахівців, і що протікання усувають у межах поточного утримання та планових ремонтів із застосуванням сучасних матеріалів та технологій.

"У метрополітені наголошують: безпека руху поїздів і перевезення пасажирів забезпечені, а подібні явища є поширеною особливістю підземних споруд у світі", - зазначили у міськдержадміністрації.

Також зауважується, що на окремих станціях, зокрема "Іподром", можуть тимчасово відкривати технічні отвори в підвісній стелі - це потрібно для провітрювання та перевірки конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів станції київського метрополітену "Теремки". У результаті події ніхто не постраждав.

У "Київському метрополітені" пояснили, що інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. Водночас проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу.

Зауважувалося, що фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції, а сама станція працює у звичайному режимі.

