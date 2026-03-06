Потрібно створити нові правила, аби Україна змогла швидше вступити до ЄС, - Кос

За словами голови Євросоюзу з питань розширення, ЄС повинен мати правила, які відображають реальність.

Голова Європейського Союзу з питань розширення заявила, що дестабілізований світ вимагає нових правил для прискорення процесу вступу України до ЄС. Вона також підтвердила, що за теперішніх умов країна не зможе приєднатися до Союзу до 2027 року, як це було заплановано.

"Методологія, яку ми використовуємо, не пристосована до складних часів, в яких ми живемо", - сказала комісар ЄС з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю Bloomberg News.

Вона додала, що ЄС повинен мати правила, які відображають реальність. За її словами, якщо блок не зможе показати надійний шлях до членства - не лише для України, а й для інших кандидатів, таких як Чорногорія та Молдова, він ризикує втратити ці країни на користь впливу РФ.

"Якщо ми не зможемо інтегрувати ці країни швидше або за допомогою іншого підходу чи методу, ніж у минулому, найбільше ми побоюємося, що хтось інший втрутиться або захопить владу в цих країнах і використає їх проти нас", - підкреслила Кос.

Однак політик зазначила, що поки не вирішено, чи будуть будь-які зміни стосуватися лише України, або інших кандидатів. Вона додала, що збільшення кількості членів буде вимагати перегляду підходів ЄС до прийняття рішень з багатьох політичних питань, враховуючи, що це вже є складним завданням для 27 країн.

Крім того, за словами Кос, графік України буде залежати від здатності держави провести необхідні реформи. Вона наголосила, що попри те, що країна рухається вражаючими темпами, враховуючи складні умови, останніми місяцями її прогрес сповільнився, і кілька законопроєктів зараз застрягли в парламенті.

"Немає помилування, коли ми говоримо про верховенство права, боротьбу з корупцією, вільні ЗМІ або функціонування демократичних інститутів", - пояснила Кос.

Раніше Reuters писав, що у ЄС скептичні щодо швидкого вступу України до Союзу. Там побоюються, що такий крок може відкрити "скриньку Пандори" проблем і підірвати саму логіку розширення блоку.

Зокрема Франція та Німеччина, у приватних розмовах висловлюють скептицизм щодо скороченого шляху України до членства в ЄС, розповіли європейські дипломати й посадовці.

Водночас міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна має бути готовою до швидкого вступу в Євросоюз. Говорячи про підхід "мир через силу", вона наголосила, що йдеться як про підтримку України на полі бою, так і про санкції, тарифи та протидію їх обходу.

"Попри це, триває підготовка - імплементація законодавства ЄС, створення інституцій та виконання Копенгагенських критеріїв. Мета - щоб Україна була максимально готовою і змогла швидко просуватися вперед після формального старту переговорів", - сказала Браже.

