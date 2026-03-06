Валюта подешевшала наприкінці тижня: курс долара і євро в обмінниках і банках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,48 грн, а євро – 50,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 6 березня, знизився на 12 копійок і становить 44,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,84 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,25 грн/євро, а курс продажу - 50,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 6 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,81 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 березня – 43,72 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,90 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

