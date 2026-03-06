ЄС просить відновити 'Дружбу', але не може гарантувати зняття вето Угорщини з €90 млрд, - ЗМІ

В ЄС вважають, що Україна має відремонтувати та захищати нафтопровід, який зруйнувала Росія.

Україна не хоче проводити ремонт нафтопроводу "Дружба" і качати російську нафту, оскільки Європейський Союз не може гарантувати скасування вето Угорщини щодо кредиту на 90 мільярдів євро. Про це повідомило джерело "РБК-Україна" в українській владі.

Зазначається, що окрім ситуації з нафтопроводом "Дружба", угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан тисне на ЄС через європейську оборонну програму на 300 мільйонів євро.

"Орбан давно хоче від Брюсселя гроші по оборонній програмі ЄС, Брюссель не хоче давати, тому Орбан блокує 90 млрд Україні. Історія з нафтопроводом "Дружба" розгортається паралельно. А ЄС тисне на нас, щоб ми розблокували російську нафту, нібито це першопричина", - зазначило джерело у владі.

За його словами, в Євросоюзі вважають, що Україна має відремонтувати та захищати нафтопровід, який зруйнувала Росія, та постачати ним в Європу російську нафту.

"Ми питаємо: а ви даєте гарантію, що тоді Орбан розблокує 90 млрд? Вони щось нерозбірливе відповідають. Ми знову питаємо: так а в чому проблема?! Вони кажуть: ви повинні розблокувати "Дружбу"... Але ж Орбан і до того блокував 90 млрд", - наголосив співрозмовник видання.

При цьому без зняття вето на кредит у 90 мільярдів євро Україна не вважає себе зобов'язаною качати російську нафту.

"Якщо ми будемо без 90 мільярдів, то чому ми маємо ремонтувати розбитий росіянами нафтопровід і транспортувати російську нафту, наче нічого не сталось? І якщо увесь ЄС не може обійти блок від одного політика, який грає собі на кишеню, то це багато говорить про спроможності ЄС", - додало джерело у владі.

27 січня РФ атакувала нафтопровід "‎Дружба"‎, що спричинило пожежу на резервуарі для зберігання нафти, яку гасили протягом 10 днів. Тоді ж транзит нафти до сусідніх Угорщини та Словаччини було припинено. При цьому ці дві країни звинувачують у припиненні постачань саме Україну.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що на момент російського удару в резервуарі було 25 тисяч кубометрів нафти, частину якої закачали в трубу, що призвело до пошкодження частини внутрішнього обладнання нафтопроводу.

Пізніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна може забезпечити технічну можливість роботи нафтопроводу "Дружба" приблизно за місяць-півтора, однак це не означає повного відновлення пошкодженої інфраструктури.

5 березня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан повідомив, що Україна блокує транзит нафти через трубопровід "Дружба" й пригрозив відновити транспортування нафти силою.

