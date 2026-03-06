Конфлікт на Близькому Сході впливає на обороноздатність України, - Каллас

Зараз країни Перської затоки витрачають свої запаси засобів протиповітряної оборони, намагаючись відбити атаки з боку Ірану.

Бойові дії на Близькому Сході можуть підірвати здатність України протистояти російській агресії. Таку заяву зробила головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, повідомляє Politico.

За словами чиновниці, конфлікт в Ірані має "очевидний вплив на війну в Україні". Бойові дії в регіоні виснажують світові запаси засобів протиповітряної оборони, зокрема – перехоплювачів дронів.

"Засоби протиповітряної оборони, які зараз потрібні Україні, переходять до Близького Сходу. Є також проблема ланцюгів постачання... засоби, які потрібні Україні, тепер потрібні і Близькому Сходу, коли йдеться про протиповітряну оборону", – пояснила вона.

Крім того, за словами Каллас, на руку Москві може бути зростання цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході. Така ситуація фактично допомагає РФ фінансувати війну проти України.

"І саме тому ми маємо наполегливо домагатися заборони морських послуг, щоб реально обмежити тіньовий флот, а отже, і нафтові доходи, які Росія використовує для фінансування цієї війни", – наголосила Каллас, говорячи про новий пакет санкцій проти РФ.

Політикиня зауважила, що, з огляду на здобутий за роки війни досвід, Україна може допомогти країнам Перської затоки захищатися від атак дронами, "оскільки вони розробили засоби перехоплення дронів і захисту від них".

Війна на Близькому Сході – вплив на Україну

Президент України Володимир Зеленський розповів, що за кілька днів бойових дій на Близькому Сході країни Перської затоки були застосувати понад 800 протиракет PAC-3. Україна не мала такої кількості снарядів для Patriot за весь час повномасштабної війни.

Глава держави сказав, що Україна готова обміняти перехоплювачі для дронів "Shahed" на певну кількість протиракет PAC-3 для Patriot.

