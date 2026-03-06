Новий правопис, відключення світла та повітряна тривога: що треба знати про НМТ-2026

У східних та північних регіонах України іспит намагаються відразу проводити в укриттях, аби вступники не переривалися через повітряну тривогу.

У Національному мультипредметному тесті буде лише до трьох завдань щодо нового правопису, передбачено алгоритм дій на випадок зникнення світла та повітряної тривоги. Про це в ефірі "Київ24" розповіла Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти.

Відповідаючи на запитання щодо правопису 2019 року на НМТ, вона розповіла, що завдань, які стосуватимуться перевірки правил нового правопису, на тесті буде до трьох.

"Але умови формулювання завдань, варіанти відповідей вже за своїми формулюваннями та правописом відповідають чинному", - зазначила Вакуленко.

Якщо зникне світло

На запитання щодо алгоритму дій на випадок, якщо під час тесту зникне світло, директорка УЦОЯО зауважила, що працівники відповідного закладу освіти, де було створено локацію для тесту, робитимуть усе можливе, щоб відновити електропостачання. Йдеться про роботу генераторів, контактування з постачальниками інтернету тощо.

"Якщо все ж, навіть попри зусилля, не вдасться швидко відновити постачання, то ми запропонуємо учасникам взяти участь у додатковій сесії", - пояснила Вакуленко.

Вона також зауважила, що всі відповіді, які надають вступники, відразу зберігаються, а час фіксується на моменті, коли виникли будь-які форс-мажори: і вимкнення світла, і повітряна тривога, та інші.

"Проблема вирішується, і лише після її вирішення можна продовжити оцінювання саме з того моменту, саме з того завдання, на якому ми зупинилися", - сказала директорка.

Повітряна тривога

Вакуленко також зауважила, що у випадку повітряної тривоги вона має тривати не більш ніж 2,5 години, аби продовжити тест одразу після неї, а не переносити іспит на наступний день.

"Як ми бачили минулого року, багато зі вступників навіть після такої тривалої тривоги просять продовжити оцінювання, адже хочуть отримати результат. І пункти тестування, наші тимчасові екзаменаційні центри часто йдуть на зустріч вступникам, і таке оцінювання проводять, щоб усі вийшли з оцінювання з результатами", - розповіла вона.

Директорка УЦОЯО також підкреслила, що у східних та північних регіонах України іспит намагаються відразу проводити в укриттях, аби вступники не переривалися через повітряну тривогу.

Реєстрація на НМТ в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в Україні стартувала реєстрація на НМТ, яка продовжиться до 2 квітня. Заявку на реєстрацію можна подати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Основна сесія НМТ проходитиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова - з 17 до 24 липня. НМТ у 2026 році проходитиме за минулорічною моделлю - в один день.

Минулого року на НМТ зареєструвалися понад 312 тисяч учасників. З них понад 20 тис. складали тест за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах, що діяли у понад 30 країнах світу.

Перелік предметів НМТ залишається незмінним: вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір - іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

