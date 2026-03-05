США вперше стали на бік Росії та Китаю в питанні ударів по українській енергетиці

США виступили проти резолюції ради МАГАТЕ, яка засуджує напади на українську енергосистему.

Сполучені Штати Америки приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, виступивши проти резолюції, прийнятої Радою ООН з атомної енергії. Про це пише Reuters.

Зазначається, що вона засуджувала напади на енергетичну інфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці.

Резолюція, прийнята Радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається з 35 країн, є сьомою щодо України з моменту вторгнення Росії в сусідню країну чотири роки тому.

Важливо, що це перший випадок, коли Сполучені Штати виступили проти резолюції. У заяві США, представленій Раді перед голосуванням, сказано:

"Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд Радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною і Росією".

За словами дипломатів, які були присутні на закритому засіданні, рада МАГАТЕ прийняла резолюцію 20 голосами "за", включаючи Францію, Велику Британію, Австралію, Канаду, Південну Африку та Аргентину, 10 утрималися і 4 голоси "проти". Серед тих, хто утримався, були Бразилія, Єгипет, Марокко і Саудівська Аравія. При цьому формулювання резолюції було не таким жорстким, як у попередніх.

У тексті, з яким ознайомилося Reuters, йдеться, що рада "ще раз підкреслює, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, призначену для забезпечення електроенергією атомних електростанцій, у тому числі Запорізької АЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці".

Тиск Трампа на Україну

Протягом останнього року президент США Дональд Трамп чинив тиск на Україну з метою якнайшвидшого укладення мирної угоди, яка могла б включати в себе передачу території Росії.

Сьогодні він заявив, що президент України Володимир Зеленськийповинен зайнятися укладенням угоди про припинення війни, оскільки російський лідер Володимир Путін нібито готовий до угоди.

За його словами, український президент "не виявляє достатньої готовності до переговорів" і стає перешкодою для врегулювання. Трамп також додав, що у Зеленського "немає козирів", і зараз їх стало ще менше.

