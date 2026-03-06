США та Ізраїль не досягли повної переваги в небі над Іраном, - TWZ

Експерти пояснили, чому США та Ізраїль поки не контролюють повністю повітряний простір Ірану, попри активні авіаудари та використання високоточної зброї.

Сполучені Штати і Ізраїль не досягли повного панування в повітряному просторі Ірану. Наразі йдеться лише про локальну перевагу в окремих районах, тоді як іранська протиповітряна оборона все ще становить серйозну загрозу для авіації союзників, пише головний редактор TWZ, військовий аналітик Тайлер Роговей.

Твердження про повний контроль над небом Ірану є перебільшенням і не відповідає реальності, зазначає журналіст. Американські військові також не робили офіційних заяв про досягнення повної переваги в повітрі.

США змінюють тактику

Водночас США та їхні союзники поступово змінюють тактику операцій. Якщо раніше удари завдавалися переважно дальнобійними боєприпасами поза межами дії іранської ППО, то тепер розпочався перехід до прямих авіаударів над територією Ірану. Це дозволяє значно збільшити кількість уражених цілей і застосовувати важкі боєприпаси, зокрема бомби для знищення укріплених підземних об’єктів.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн пояснив, що цей етап операції передбачає використання високоточних бомб, зокрема систем JDAM, а також інших видів озброєння для посилення тиску на іранські військові об’єкти.

Втім, перехід до прямих атак пов’язаний із новими ризиками для літаків коаліції. Найбільшу небезпеку становлять мобільні системи протиповітряної оборони Ірану, які можуть швидко змінювати позиції та раптово атакувати авіацію. Особливе занепокоєння викликають комплекси з електрооптичними та інфрачервоними системами наведення, які складніше виявити і придушити.

Крім того, у східній частині Ірану значна частина систем ППО залишається майже недоторканою. Саме тому польоти американських та ізраїльських літаків у цьому регіоні пов’язані з підвищеною небезпекою.

Без панування в небі

Для придушення протиповітряної оборони використовуються спеціалізовані винищувачі, зокрема літаки із протирадіолокаційними ракетами AGM-88, а також безпілотники MQ-9 Reaper, які займаються пошуком і знищенням наземних цілей.

Експерт підкреслює, що навіть за наявності сучасних технологій і переваги у повітрі ризики для авіації залишаються високими, а повне панування в небі над Іраном поки що не досягнуте і найближчим часом малоймовірне.

"У найближчі дні ми побачимо, як операції продовжуватимуть зміщуватися далі на схід, а пакети ударів будуть більш адаптовані до дій у дозволеному повітряному просторі над певними районами країни. З огляду на це, нам ще дуже далеко до домінування у небі Ірану", - підсумував автор.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні бути залучені до процесу вибору наступного керівника Ірану. Він також припустив, що син покійного лідера Моджтаба Хаменеї, якого називали одним із головних претендентів на владу, навряд чи стане наступником.

Крім того, Трамп заявив, що не встановлює жодних часових рамок для завершення війни з Іраном. Раніше американський президент припускав, що конфлікт може тривати приблизно чотири-п’ять тижнів, однак аналітики вважають, що ці терміни можуть змінитися залежно від політичної ситуації у США або від того, чи вважатиме Білий дім свої цілі досягнутими.

