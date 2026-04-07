Трамп відкинув мирний план щодо Ірану та пригрозив відправити країну в 'кам'яний вік', – NYT

Трамп пригрозив розпочати масовану атаку на мости, електростанції та інші цивільні об’єкти.

Президент США Дональд Трамп заявив, що пропозиція про припинення вогню, висунута посередниками між Сполученими Штатами та Іраном, є "значним кроком", але попередив, що вона "недостатньо хороша", пише The New York Times.

Іран, зі свого боку, відхилив будь-яку пропозицію про припинення вогню, вимагаючи, щоб будь-який мирний план передбачав повне припинення бойових дій.

Якщо Іран не погодиться знову відкрити Ормузьку протоку до 20:00 за східним часом у вівторок, Трамп пригрозив розпочати масовану атаку на мости, електростанції та інші цивільні об'єкти, яка, за його словами, відкине Іран "у кам'яний вік".

Відео дня

"У нас є план, з огляду на міць нашої армії, згідно з яким до півночі завтрашнього дня всі мости в Ірані будуть зруйновані, всі електростанції в Ірані будуть виведені з ладу, будуть горіти, вибухати і ніколи більше не будуть використовуватися", – заявив Трамп журналістам у Білому домі в понеділок вдень. "Я маю на увазі повне руйнування до півночі".

Водночас Трамп неодноразово переносив встановлені ним самим терміни протягом останніх тижнів, і дипломати по всьому світу задаються питанням, чи знайде президент США знову вихід із ситуації, чи цього разу він доведе справу до кінця.

Президент також відкинув можливість того, що атаки США на цивільну інфраструктуру Ірану можуть бути розцінені як військові злочини.

Водночас Трамп заявив, що США розглянуть можливість надання допомоги у відновленні Ірану, якщо вдасться укласти угоду.

"У них є час до завтра", – сказав він. "Тепер подивимося, що станеться. Можу сказати, що вони ведуть переговори, як нам здається, сумлінно. Ми це з’ясуємо".

Водночас чиновники заявили, що прямий контакт між двома сторонами був дуже обмеженим, а Пакистан виступав у ролі ключового посередника. Трамп, у свою чергу, поскаржився на те, що однією з головних проблем у переговорах є відсутність комунікації з боку Ірану.

Новини Ірану

Раніше Іран передав Пакистану власну пропозицію щодо припинення війни, що складається з 10 пунктів, серед яких – протокол про безпечний прохід через Ормузьку протоку. У ньому також були викладені вимоги Ірану щодо скасування санкцій та відновлення.

Тим часом Пентагон розширює список енергетичних об'єктів Ірану, по яких можуть бути нанесені удари, включаючи ті, що постачають паливо та електроенергію як цивільному населенню, так і військовим. Це ймовірна "лазівка" на випадок, якщо адміністрацію звинуватять у військових злочинах за удари по базовій інфраструктурі.

