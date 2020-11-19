У ВПС Великої Британії вказали на зловісні військові проекти Китаю й Росії, до боротьби з якими варто готуватися вже зараз.

Майбутні війни, які будуть починатися на землі чи в морі, можуть швидко поширитися на космос, де вони закінчаться або перемогою, або поразкою. Про це сказав голова королівських ВПС Великої Британії, вказавши на те, що Росія й Китай розробляють зброю для знищення супутників.

Читайте такожDer Spiegel: США хочуть встановити правила поділу багатств Місяця між землянамиЯк пише Financial Times, начальник військово-повітряного командування сер Майк Вігстон сказав, що наразі розмови про космос як про потенційне поле битви було б "перебільшенням. Водночас, на його думку, було б "однозначним недбальством", якби Збройні сили Великої Британії не поставилися серйозно до загроз для супутникових систем, таких як комунікаційні системи й GPS-навігація.

"Майбутні конфлікти може й не будуть починатися в космосі. Але я не сумніваюся, що вони дуже швидко поширяться на космос і можуть навіть бути виграні чи програні там. Тому нам потрібно бути готовими захищати, якщо знадобиться, наші критичні національні інтереси в космосі. Ми бачимо, що Китай і Росія, а також інші країни розробляють можливості для боротьби з супутниками", - сказав Вінгстон під час Оборонно-космічної конференції у Великій Британії.

На початку 2020 року США і Велика Британія звинуватили Росію у випробуванні нової космічної зброї на супутнику Cosmos 2543, мілітаризуючи тим самим космос. Снаряд, випущений на орбіту, може бути використаним для удару по чужому супутнику. Голова Космічного командування США генерал Джон Реймонд тоді заявив, що російський тестовий постріл відповідає "військовій доктрині Кремля з використання зброї, яка поставить космічні активи США і союзників під загрозу". У свою чергу, голова Космічного директорату Великої Британії Гарві Сміт сказав, що снаряд має "всі ознаки зброї".

Читайте такожDie Welt: Світу загрожує ядерна анархія, про яку попереджав КеннедіСоюзники на Заході бояться, що використання космічної зброї не лише поставить під загрозу мирне використання космосу. А й створить космічне сміття, яке може пошкодити супутники й космічні системи. Зі зростанням щільності космічного сміття воно може стати причиною зіткнень й зробить космос надто небезпечним для польотів.

Китай вже зіштовхнувся з критикою за його роль у створені космічного сміття. В 2007 році Пекін знищив ракетним пострілом свій старий метеорологічний супутник. В результаті на орбіті з'явилися сотні шматочків космічного сміття. Крім того, цей вчинок дав зрозуміти, що Пекін здатен збивати чужі супутники.

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Переклад: Лесь Димань