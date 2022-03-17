Білорусь не зможе брати участь у засіданнях та заходах

Рада Європи розірве зв'язки з Білоруссю. Причиною такого рішення стала активна участь Білорусі в російській війні проти України.

Про це повідомила прес-служба Рада.

Білорусь не зможе брати участь у засіданнях і заходах Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад, а також у будь-яких допоміжних органах. При цьому Білорусь не може більше мати представників в Європейській фармакопеї й в розширеній частковій угоді по спорту.

Крім того, тимчасово зупинено право і представництва Білорусі в групі держав по боротьбі з корупцією. Водночас Мінськ може брати участь у пленарних засіданнях, якщо розглядають звіти про оцінку самої Білорусі.

Євродепутати вирішили відсторонити Білорусь від участі в роботі Європейської комісії за демократію. Також Рада Європи призупинила технічну співпрацю з Білоруссю, але зміцнюватиме відносини з білоруськими громадянами та опозицією у вигнанні, приділяючи увагу молоді, незалежним ЗМІ та правозахисникам.

Як раніше повідомляв УНІАН, Білорусь активно підтримує Росію у війні з Україною. Зокрема, Олександр Лукашенко дозволяє російським військам дислокуватися на території Білорусі. При цьому саме з території Білорусі обстріляли Україну ракетами.

У зв'язку з цим Канада закрила повітряний простір для білоруських літаків.

Крім того, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Російську Федерацію з Ради Європи. Росія була членом Ради Європи протягом 26 років.

Вас також можуть зацікавити новини: