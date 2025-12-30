Війна Росії проти України: в Forbes поділилися даними, чи підтримують росіяни бойові дії

Нещодавні результати опитування вказують, що внутрішня підтримка так званої СВО, яку Росія оголосила проти України, слабшає.

Довгий час вважалося, що війна, яку розпочав режим президента Володимира Путіна в лютому 2022 року, підтримується більшістю росіян, повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що європейські чиновники вважають, що стабільно високий рейтинг популярності Путіна є доказом того, що війна користується популярністю в країні.

З цієї причини, як йдеться в статті, в Європі вжили певні заходи, як, наприклад, обмеження на поїздки, що заважають звичайним росіянам потрапити до Єврозони.

Як зазначає видання, можливо, війна, яку обрав президент Росії Володимир Путін, колись дійсно була загальновизнаною справою. Проте, як додається, зараз є чіткі ознаки того, що внутрішня підтримка так званої "спеціальної воєнної операції" (СВО) Росії проти України слабшає.

Причиною вказується те, що матеріальні, людські та репутаційні витрати країни-агресора продовжують зростати.

Видання наводить дані нещодавного опитування, що проводив московський "Левада-центр". Як свідчать його результати, тільки 25% респондентів підтримали продовження військових дій, а не мирні переговори. Видання зазначає, що це найнижчий показник з початку російської агресії майже чотири роки тому.

При цьому, дві третини опитаних росіян, тобто, 66%, підтримали ідею початку мирних переговорів зараз, щоб покласти край цьому виснажливому, затяжному конфлікту.

Водночас, як йдеться в публікації, оцінювати суспільні настрої в Росії останніми роками стає дедалі складніше, бо все більш авторитарний характер режиму Путіна кидає тінь як на соціологів, так і на респондентів.

Видання додає, що навіть така начебто "незалежна" інституція, як "Левада-центр", також має діяти в межах параметрів російського уряду, інакше їм загрожує повне закриття.

Попри це, як зазначається, результати загальнонаціонального опитування, проведеного в середині грудня серед приблизно 1600 респондентів, є показовим.

Проте ці дані не свідчать, що уряд Росії втрачає легітимність. Як свідчать результати опитування, підтримка збройних сил Росії залишається високою попри жорстокі тактики російської армії на полі бою та безглузде руйнування в Україні, й становить 73%.

Більше того, російський диктатор Володимир Путін теж залишається популярним як особистість. Зокрема, 52% опитаних громадян все ще схвалюють дії російського президента в Україні.

Хоча, як вказує видання, Росія не є демократичною країною, в якій думка громадян може впливати на рішення еліти, проте зниження ентузіазму звичайних росіян щодо конфлікту, безсумнівно, означає проблеми для Путіна.

Додається, що зрештою, вся політика є локальною, а це означає, що навіть Кремль може бути не в змозі безкінечно продовжувати конфлікт, який все більше вважається нелегітимним у країні.

