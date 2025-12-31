В Білорусі лікують в санаторіях російських військових, які воювали проти України

В поточному році Росія та Білорусь виділили 26 мільйонів рублів з бюджету Союзної держави.

Влада Білорусі надає санаторно-курортне лікування росіянам, які брали участь у війні проти України, повідомляє "Білоруський розслідувальний центр" (БРЦ), пише Meduza.

В статті вказується, що з 2023 року в програмі реабілітації учасників війни задіяний Лепельський військовий санаторій у Вітебській області, який перебуває в підпорядкуванні Міноборони Білорусі.

Це журналістав вдалося з'ясувати, подзвонивши до маркетингового відділу установи та представившись співробітниками російських державних ЗМІ.

Відео дня

Окрім цього, російських військовослужбовців лікують у санаторіях "Чаборок" у Брестській області та "Сосновий бір" у Мінській області.

Зазначається, що путівки до цих санаторіїв на лікування військовим надають безкоштовно російські держоргани та благодійні організації, зокрема фонд "Захисники Вітчизни". Відомо, що ним керує заступник міністра оборони РФ і племінниця Володимира Путіна Анна Цивільова.

Видання розповіло, що в 2025 році на оздоровлення ветеранів з бюджету Союзної держави Росії та Білорусі виділили 26 мільйонів рублів. Скільки учасників війни пройшли реабілітацію в білоруських санаторіях, невідомо.

Журналісти БРЦ представилися співробітниками білоруського державного медіа та поспілкувалися з одним із росіян, які воювали в Україні. Вказується, що його звати Антон Кубасов, він проходив реабілітацію в Лепельському санаторії.

"Мені дуже сподобалося [в Лепельському санаторії]. По-перше, саме ставлення до нас було на найвищому рівні. Харчування неймовірне. Всі заходи, які проводилися, – дуже класні, сподобалися. Не можна порівняти з російськими [санаторіями]", - розповів Кубасов.

Вказується, що він служив снайпером-розвідником у 488-му полку Сухопутних військ РФ, а також брав участь у штурмі міста Кремінна в Луганській області навесні 2022 року. За словами Кубасова, йому не давали ані медалей, ані виплат, проте дісталася путівка до білоруського санаторію.

Співпраця Білорусі та Росії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Міноборони Білорусі показало "Орєшнік", який нібито заступив на бойове чергування напередодні Нового року. Як заявило відомство, ракетний комплекс здатний вражати цілі на дальностях до 5000 км. Додається, що він може споряджатися як звичайною, так і спеціальною бойовою частиною, виконувати пуски з будь-якої точки маршруту бойового патрулювання.

Також ми писали, що Міністерство оборони Білорусі повідомило про отримання третьої партії російських винищувачів Су-30СМ2. Примітно, що точну кількість отриманих винищувачів не вказують. За даними, два винищувачі, ймовірно, були зроблені на території одного з російських аеропортів. За попередніми даними, йдеться про літаки з бортовими номерами "13" та "14".

Вас також можуть зацікавити новини: