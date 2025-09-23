При цьому він зауважив, що Штати працюватимуть із союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території Альянсу.

НАТО не буде збивати російські літаки у своєму повітряному просторі, якщо вони не атакують. Таку заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.

"Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують. Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці вторгнення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це зробило НАТО, і саме це НАТО буде робити й надалі", – сказав він в інтервʼю CBS Mornings, текст якого наводить Держдеп США.

За його словами, Сполучені Штати Америки є партнером та "найважливішим" членом НАТО.

"І я думаю, що вчора в Організації Об'єднаних Націй наш новий посол тут, Майк Уолтц, дуже чітко дав зрозуміти, що ми будемо працювати з нашими союзниками, щоб захистити кожен сантиметр території НАТО. Це зобов'язання залишається незмінним", – додав Рубіо.

Збиття російських літаків у повітряному просторі НАТО

Після того, як російські літаки МіГ-31 на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії, низка країн-членів НАТО заявила про готовність збивати таких порушників.

Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що якщо російська ракета чи інший об’єкт потрапить у простір НАТО – навмисно чи випадково – Росія не має жалітися на Радбезі ООН, що цей обʼєкт було збито.

Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер наголосила, що Лондон і союзники по НАТО протистоятимуть російським літакам у повітряному просторі Європи, якщо це знадобиться.

Своєю чергою, міністр оборони Швеції Пол Йонсон говорив, що Стокгольм застосує силу, якщо це буде необхідно.

