Білий дім не готовий давати оцінку цим подіям, доки Києв не викладе власне бачення.

Вашингтон все ще намагається зрозуміти мету української операції у Курській області, для чого продовжує спілкування з Києвом. Про це під час розмови з журналістами повідомив радник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

"Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія", – заявив Кірбі.

На прохання журналістів охарактеризувати ситуацію на полі бою в Курській області він ухилився від прямої відповіді.

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"Я б утримався від опису того, що там відбувається на полі бою, допоки ці розмови [з Києвом] не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять", – сказав представник Білого дому.

Разом з тим Кірбі зазначив, що ЗСУ наразі не порушують обмежень на використання американської зброї, накладених раніше адміністрацією Байдена.

"Вони використовують її в зоні, де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут – допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна", – сказав Кірбі.

Міжнародна реакція на події в Курській області

Як писав УНІАН, міжнародна спільнота напрочуд спокійно відреагувала на вторгнення українських військ у прикордонні райони Росії. Наприклад, у Німеччині, яка весь час боялася якої ескалації, заявили, що Україна має право на самооборону, закріплене в міжнародному праві, і це право не обмежується її власною територією.

Коментуючи спокійну реакцію світу, радник Офісу президента Михайло Подоляк констатував, що світ просто "визнав собаку скаженим" і вважає цілком нормальним застосування зброї проти країни-агресора.

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