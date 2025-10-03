Рішення Трампа надати Києву розвіддані для ударів по російській енергетичній інфраструктурі стане серйозним ударом для Москви.

Президент США Дональд Трамп вирішив допомогти Києву завдати ударів по ключових енергетичних об'єктах на території Росії за допомогою далекобійної зброї, надавши розвіддані для гарантованої точності ударів. Як пише оглядач The Times Майкл Еванс, це занесе бойові дії глибше на російську територію і потенційно завдасть катастрофічної шкоди військовій економіці РФ.

Він нагадує, що раніше віце-президент Джей Ді Венс підтвердив, що Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет "Томагавк" наземного базування.

"Оскільки дальність польоту цих ракет становить близько 2400 кілометрів, Київ матиме в своєму розпорядженні одну з найуспішніших в Америці систем бойової зброї, здатну досягти Москви з будь-якої точки України", - ідеться в статті.

Як нагадує аналітик, американська розвідка, як супутникові знімки, так і дані радіоелектронного зв'язку, була частиною пакету допомоги від моменту вторгнення Росії в Україну. Найпомітнішим прикладом на початковому етапі війни стало потоплення ракетного крейсера "Москва" у квітні 2022 року завдяки наданим координатам, пише Еванс.

Однак за адміністрації Байдена Пентагон мав одне особливе застереження щодо використання українськими військовими даних американської розвідки. Джон Кірбі, тодішній представник Пентагону, заявив, що розвіддані США не надавалися б для нападу на окремих російських генералів.

Проте роль розвідки під час більш ніж трирічної війни допомогла врівноважити перевагу Росії як у живій силі, так і у вогневій потужності, йдеться в статті:

"ЦРУ, Агентство національної безпеки (АНБ) і весь арсенал американського розвідувального апарату брали безпосередню, хоча й таємну, участь у керівництві українськими військовими, надаючи консультації щодо вибору цілей і здійснюючи раннє попередження про російські ракетні атаки і пересування військ".

Однак, зазначає аналітик, тепер Трамп, схоже, вирішив, що настав час зняти зайві обмеження щодо надання Україні розвідувальної інформації, спрямованої на нанесення ударів по мережі російських енергетичних об'єктів, таких як нафтопереробні заводи, нафтопроводи та електростанції.

"Путін залежить від продажу нафти і природного газу таким країнам, як Китай, Індія і Туреччина, щоб фінансувати війну з Україною. І рішення Трампа надати Києву розвіддані для контролю за російською енергетичною інфраструктурою стане серйозним ударом для Москви і може переконати Путіна шукати мирне врегулювання, щоб врятувати свою військову економіку від краху", - вважає Еванс.

Допомога США Україні

Раніше видання WSJ писало, що США нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.

Водночас Reuters повідомило, що постачання Україні американських ракет Tomahawk може не відбутися. Зазначається, що причиною нереалістичності передання цих ракет Україні може бути той факт, що наявні запаси призначені для ВМС США та інших цілей.

