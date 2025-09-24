Також держсекретар США зазначив, що Трамп проявив "надзвичайне терпіння", не вводячи проти Росії санкції.

Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що надзвичайно складним викликом виявилася війна в Україні. Таку заяву він зробив у вівторок, 23 вересня, під час засідання Ради Безпеки ООН, пише Укрінформ.

За його словами, президент США Дональд Трамп "невпинно працював" над врегулюванням війни в Україні, витративши величезну кількість власного часу та енергії. Він вважає, що війна не може закінчитися військовим шляхом, а лише завдяки мирним переговорам.

"Вона закінчиться за столом переговорів – саме там завершиться ця війна. Але чим довше вона триватиме, тим більше людей гинутиме, тим більше буде руйнувань", - зазначив Рубіо.

Відео дня

Держсекретар США вважає, що голова Білого дому "проявив надзвичайне терпіння, уникаючи додаткових санкцій проти Росії", бо сподівався на прорив в цьому питанні. Однак, він додав, що його терпіння не безмежне.

"Він має можливість та варіанти щодо запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо це буде необхідно, щоби покласти край цьому розвитку подій", - попередив Рубіо.

Також держсекретар США поділився, що президент Трамп має все для продажу "оборонного та, вочевидь, наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від російських атак".

Війна в Україні - свіжі заяви Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив думку, що війна в Україні триватиме ще довго. Він додав, що для Росії війна проти України мала бути швидкою, але зараз досягнення Москви не виглядають видатними. Також голова Білого дому зазначив, що російська економіка наразі в жахливому стані. Україна ж, на його думку, дуже добре справляється із завданням зупинити цю величезну армію.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський вирішив не розповідати подробиці, що змусило голову Білого дому заявити про те, що Україна здатна повернути свою територію. Президент України зауважив, що Трамп сам змінює правила гри, якщо він буде впевнений в Україні. На думку українського лідера, наразі він став ближчим до цієї ситуації. Зеленський переконаний, що США можуть самі робити сильні кроки без очікування на дії Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: