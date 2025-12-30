Україна не переможе у війні без підтримки США: Зеленський назвав ключові труднощі

Американська зброя важлива для захисту українського неба.

Україна не зможе перемогти у війні з Росією без подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Fox News.

Він окреслити труднощі, які можуть виникнути в обороні України через відсутність підтримки США.

"Чи можемо ми перемогти без підтримки Америки? Ні. Без підтримки США ми не зможемо захистити небо, навіть зараз це дуже важко", - сказав Зеленський.

За словами глави держави, Росія використовує тисячі дронів і ракет. Американські ракети для ППО дуже допомагають.

"На полі бою ми використовуємо артилерію і снаряди, які купуємо в Америки. Без цього ми не переможемо", - зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, що 28 грудня президенти України та США зустрілися у Флориді. Вони обговорювали пункти "мирного плану", який було напрацьовано за участю європейських лідерів. За словами Зеленського, узгоджено до 90 відсотків мирних пропозицій, окрім питання українських територій та ЗАЕС.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський сказав, що наразі не готова до миру російська сторона, адже російський диктатор Володимир Путін не готовий на це навіть попри великі втрати у своїй армії.

