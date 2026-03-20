'Не дитячі іграшки': Кулеба відповів, чи наважиться Іран атакувати Україну

Тегеран не має цілей для атаки, а ресурси зосереджує на власному регіоні, вважає Дмитро Кулеба.

Іран навряд чи наважиться атакувати Україну, попри гучні заяви на тлі напруження на Близькому Сході. Про це в етері 24 каналу заявив колишній глава МЗС Дмитро Кулеба, пояснивши, що у Тегерана немає ані військових, ані політичних причин для такого кроку.

За його словами, навіть демонстративний удар "заради показу сили" виглядає малоймовірним, адже подібні дії не мають практичного сенсу. Кулеба підкреслив, що Україна також має далекобійні можливості.

"Ми теж. Я не знаю, на скільки наша "Фламінго" літає. На півтори тисячі точно літає. Дотягнемо її до двох тисяч і пальнемо по Ірану. Але для чого? Це ж не дитячі іграшки", – зазначив він.

Ексміністр наголосив, що для будь-якого удару має існувати чітка ціль – політична або військова. Водночас в Україні таких цілей для Ірану він не бачить.

Крім того, Тегеран навряд чи прагнутиме відкрито втягуватися у війну на боці Росії, оскільки не отримає від Москви достатньої підтримки. Також іранське керівництво усвідомлює власну роль у передачі технологій дронів, які вже використовуються російською армією.

Кулеба додав, що нині для Ірану значно важливіше зберігати свої ракети та безпілотники для власних регіональних завдань, а не витрачати їх на удари по Україні.

Іран погрожує Україні - що відомо

Раніше високопоставлені чиновники Ірану заявили, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включно з безпілотниками, робить всю українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерану.

Натомість в українському МЗС нагадали, що іранський режим роками підтримує вбивства українців, оскільки надає Росії дрони та технології для війни проти України.

Коментуючи ці заяви, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз з боку Ірану. За словами Зеленського, за останні чотири роки, тобто, з початку повномашстабного російського військового вторгнення в Україну, він чув багато таких повідомлень.

