У Кремлі назвали необхідну умову для припинення вогню після зустрічі Трампа і Зеленського

Долю Запорізької і Херсонської областей наразі у Путіна відмовляються коментувати.

Росія наполягає на виведенні українських військ з Донецької і Луганської областей, називаючи це необхідною умовою для припинення бойових дій. Про це заявив прессекретар президента РФ Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков, коментуючи переговори в США між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Пєсков, зокрема, заявив, що необхідне для зупинки боїв рішення Києва по Донбасу - це виведення військ з адміністративних меж. Разом з тим, в Кремлі не коментують, чи очікує Москва виходу ЗСУ з Херсонської та Запорізької областей.

Також в РФ вважають недоцільним публічно коментувати ідеї створення зони вільної торгівлі в Донбасі і спільного управління Запорізькою АЕС.

Окрім того, коментуючи слова Зеленського про блан "Б" для Росії, Пєсков заявив, що "В Кремлі не розуміють, про що йдеться". Він додав, що Москва думає про припинення вогню в контексті досягнення власних цілей.

Також Пєсков зазначив, що під час телефонної розмови Трампа і Путіна не йшлося про різдвяне перемир'я.

Пєсков також відповів, що Москва поки не знає подробиць про те, як відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Інформацію отримають лише після того, як Володимир Путін та Трамп ще раз поговорять по телефону - це має відбутися "найближчим часом".

Мирний план - новини

Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови Трампа та Путіна було обговорено всі 20 пунктів плану завершення війни в Україні.

"Президент Трамп мені сказав, що він проговорив… Пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, і щоб вони проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи. І він сказав, на що Путін готовий. Я про це не хочу зараз говорити деталі. Але я сказав президенту, що для нас дуже важливо – це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, щоб слова співпадали з діями".

