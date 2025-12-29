Водночас президент не розкрив деталей розмови Трампа та Путіна.

Під час телефонної розмови Трампа та Путіна було обговорено всі 20 пунктів плану завершення війни в Україні. Про це журналістів повідомив президент Володимир Зеленський.

"Президент Трамп мені сказав, що він проговорив… Пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, і щоб вони проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи. І він сказав, на що Путін готовий. Я про це не хочу зараз говорити деталі. Але я сказав президенту, що для нас дуже важливо – це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, щоб слова співпадали з діями", – сказав Зеленський.

Заяви РФ щодо переговорів: що відомо

Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що під час переговорів Путіна та Трампа, кремлівський диктатор заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. Також Кремль відхилив пропозицію припинення вогню для проведення референдуму, заявивши, що це "веде лише до затягування конфлікту і загрожує відновленням бойових дій".

Тим часом Fox News пише, що на тлі переговорів Зеленського та Трампа український президент вперше за 5 років може поговорити з Путіним. Як зазначив співрозмовник медіа, саме можливість прямого дзвінка між Зеленським і Путіним розглядається як ключовий прорив у підготовці мирних переговорів.

