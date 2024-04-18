Наразі країни Європи думають над тим, щоб повернути строкову службу.

Поки Іран, Північна Корея та Росія збільшують свою армію, чисельність військових сил країн Європи зменшується, пише The Economist.

Видання відзначає, що країни Заходу здебільшого відмовилися від строкової служби та практикують армію за контрактом. Адже більшість конфліктів, в яких вони брали участь після Другої світової зводиться до локальних операцій, таких як в Афганістані та Іраку. Водночас із цим, диктаторські країни, такі як Іран, Північна Корея та Росія, удвічі посилили свої армії.

На думку журналістів, існує кілька причин, чому армії Європи не можуть набрати достатню кількість військових. Одна з них полягає в тому, що сучасна молодь орієнтована на кар'єру та не хоче вступати на службу. На цьому тлі, європейські країни думають над тим, щоб повернути строкову службу.

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Крім того, журналісти думають, що молодь гидує війною. А збройні сили не можуть боротися з приватними компаніями. Адже, за даними опитування у 2023 році, рівень безробіття серед 15-24-річних у Євросоюзі становив 14,5%, порівняно з 22,4% у 2015 році.

"На таких жорстких ринках праці армії важко конкурувати з приватним сектором. Крім того, сидіти за партою набагато приємніше, ніж повзати по багнюці", – пояснюють журналісти.

Водночас, у деяких заможних країнах готовність молоді до боротьби залишається високою. У Франції ця частка становить 58%, пишуть журналісти. Ще більша статистика в Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції, які розташовані неподалік РФ.

"У ліберальних суспільствах значні верстви населення стали сприймати службу в армії як чиюсь роботу. Повторне запровадження обов’язкової військової служби для молоді може бути політично та практично непрацездатним з тієї самої причини, що призов не виконується: громадяни почуваються відчуженими від збройних сил", – підсумовує видання.

НАТО готується до нападу РФ: що треба знати

На думку Інституту вивчення війни, президент Росії Володимир Путін почав підготовку до військової агресії проти Північноатлантичного Альянсу.

Натомість голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією.

Financial Times вважає, що країни Балтії є слабким місцем, де Путін може перевірити рішучість НАТО, організувавши провокації чи навіть напряму напавши на одну з країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Паралельно із цим, Telegraph вважає, що в іншому конфлікті Іран готується до ядерної війни, в якій, на думку видання, Захід програє.

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