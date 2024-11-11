Радник американського президента сказав, що володар Кремля ще й сам не знає, що збирається робити для Північної Кореї в майбутньому.

Влада США ще вивчає, що саме Кремль віддасть Північній Кореї за те, що вона відправила своїх військових на війну проти України.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS News. Він зазначив, що США "не знають напевно", що РФ дає північнокорейському диктатору Кім Чен Ину за його військових.

"Думаю, що Путін не знає напевно. Він ще не вирішив, що саме збирається робити для Північної Кореї в майбутньому", – заявив Салліван.

Відео дня

Можливо, Кім Чен Ин очікує "щось значне у вигляді військової і технологічної підтримки з боку Росії", а, можливо, і для ядерної програми Північної Кореї, припустив Салліван.

"Не можу сказати, що станеться, але ми вже почули, як росіяни заявили, що на ядерну програму Північної Кореї сьогодні слід дивитися інакше, ніж 5-10 років тому. Тому є реальне занепокоєння відносинами між РФ та КНДР в обох напрямках, і це те, на що повинні звернути увагу всі країни", – зазначив він.

Солдати КНДР на війні проти України

Кілька днів тому у США вже підтвердили, що північнокорейські війська вперше взяли участь у бойових діях у Курській області.

А сьогодні видання The New York Times написало, що угруповання російських та північнокорейських військ чисельністю 50 тис. готується до масштабного контрнаступу у Курській області.

Вас також можуть зацікавити новини: