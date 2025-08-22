На церемонії вручення нагород були присутні командири і бійці, які брали участь у Курській операції.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які брали участь у війні в Україні на боці РФ, повідомляє північнокорейське інформагентство KCNA.

На церемонії вручення нагород були присутні командири і бійці, які брали участь у Курській операції, а також сім'ї загиблих солдатів.

Зазначається, що Кім на церемонії нагородження високо оцінив "героїчні" північнокорейські війська.

"Бойові дії закордонних оперативних підрозділів... без жалю довели міць героїчної (північнокорейської) армії", а "звільнення Курської області" - бойовий дух героїв, - заявив він.

Кім поклав квіти до меморіальної стіни солдатам, полеглим за кордоном, а також відбувся концерт для солдатів, які повернулися з Росії, і банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

КНДР у війні Росії проти України

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Північна Корея планує перекинути в Росію додаткові війська: близько 6000 військовослужбовців. За його словами, також КНДР передбачає завести до РФ від 50 до 100 одиниць своєї техніки, включно з основними бойовими танками і бронетранспортерами.

Водночас видання WSJ писало, що високопоставлені військові офіцери Кім Чен Ина повернулися до Північної Кореї після бойових дій у Росії. Експерти вважають, що це може означати поступове відходження бойового внеску КНДР на другий план і зниження її ролі в можливих мирних переговорах щодо війни в Україні.

