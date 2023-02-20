Байден був задоволений тим, що ризики під час візиту "були керованими", кажуть чиновники.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що він повідомив Москву про візит Джо Байдена до Києва.

Як пише CNN, попередження прозвучало незадовго до від'їзду американського лідера з Вашингтона з метою уникнення конфлікту між двома ядерними державами.

"Ми повідомили Росію про те, що президент Байден відправиться до Києва, за кілька годин до відправлення з метою уникнення конфліктної ситуації", - сказав Салліван, який, нагадаємо, також увійшов до складу американської делегації, яка прибула до Києва сьогодні, та провів зустріч з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Повідомляється також, що візит готували протягом багатьох місяців, в остаточне рішення президент США прийняв під час засідання в Овальному кабінеті в п'ятницю після переговорів з "вищими ешелонами українського уряду". За словами заступника радника з національної безпеки Джона Файнера, в плануванні візиту брали участь Рада національної безпеки і військовий офіс Білого дому за участю невеликого числа посадових осіб з секретної служби США, Пентагону і розвідувального співтовариства.

"Він (Байден – УНІАН) був задоволений тим, що ризик був керованим", — сказав Салліван.

Візит Джо Байдена до Києва 20 лютого - що відомо

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з візитом до Києва. Поїздку тримали в секреті до останнього з міркувань безпеки. За інформацією ЗМІ, Байдену пропонували організувати зустріч у Польщі чи у Львові, але він обрав Київ. В українську столицю він дістався потягом від польського кордону.

Цей візит став першим візитом американського лідера в Україну за останні 15 років. Президент України Володимир Зеленський назвав цей його "найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин".

У Києві Байден вшанував пам'ять загиблих Героїв України, а також анонсував новий пакет військової допомоги на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Крім цього, під час шестигодинного візиту в українську столицю Байден оголосив про новий пакет санкцій США проти країни-агресора, який вдарить по російських елітах і компаніях, що працюють на військову машину Росії.

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