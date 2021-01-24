Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав неприйнятною затримку поставок вакцини від коронавірусу компанії Astrazeneca, а також Pfizer і BioNThec.
Про це Конте повідомив у соціальній мережі Facebook.
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За його словами, це може зірвати план вакцинації в країні та нашкодити здоров'ю громадян та економіці.
Затримки поставок вакцин здатні завдати величезної шкоди Італії та іншим європейським країнам, заявив Конте.
"Якщо 60-відсоткове скорочення доз на перші три місяці підтвердиться, то в Італію будуть доставлені 3,4 млн доз замість 8 млн",- написав він. Прем'єр Італії додав, що спробує домогтися виконання контрактних зобов'язань з виробниками вакцин.
Своєю чергою італійський комісар з надзвичайної ситуації з COVID-19 Доменіко Аркурі заявив, що компанія Pfizer повідомила про скорочення поставок вакцини на 29% з 18 січня. Крім того, за словами пана Конте, про можливі проблеми з дистрибуцією повідомляє Astrazeneca.
Ситуація з коронавірусом в Італії
За даними Університету Джонса Хопкінса, Італія посідає восьме місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.
За весь час пандемії в країні заразилися майже 2,5 млн осіб. Померли понад 85 тис. італійців з підтвердженим COVID-19.
Жодна з російських вакцин від коронавірусу в Італії не зареєстрована, попри те, що Росія подала заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V" в ЄС.
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