За даними Університету Джонса Хопкінса, Італія посідає восьме місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків зараження на коронавірус.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав неприйнятною затримку поставок вакцини від коронавірусу компанії Astrazeneca, а також Pfizer і BioNThec.

Про це Конте повідомив у соціальній мережі Facebook.

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За його словами, це може зірвати план вакцинації в країні та нашкодити здоров'ю громадян та економіці.

Затримки поставок вакцин здатні завдати величезної шкоди Італії та іншим європейським країнам, заявив Конте.

"Якщо 60-відсоткове скорочення доз на перші три місяці підтвердиться, то в Італію будуть доставлені 3,4 млн доз замість 8 млн",- написав він. Прем'єр Італії додав, що спробує домогтися виконання контрактних зобов'язань з виробниками вакцин.

Своєю чергою італійський комісар з надзвичайної ситуації з COVID-19 Доменіко Аркурі заявив, що компанія Pfizer повідомила про скорочення поставок вакцини на 29% з 18 січня. Крім того, за словами пана Конте, про можливі проблеми з дистрибуцією повідомляє Astrazeneca.

Ситуація з коронавірусом в Італії

За даними Університету Джонса Хопкінса, Італія посідає восьме місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

За весь час пандемії в країні заразилися майже 2,5 млн осіб. Померли понад 85 тис. італійців з підтвердженим COVID-19.

Жодна з російських вакцин від коронавірусу в Італії не зареєстрована, попри те, що Росія подала заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V" в ЄС.

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Автор: УНІАН